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    Ринат Билялетдинов не смог назвать худшего тренера чемпионата России

    Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что лучшим тренером прошедшего чемпионата России был Массимо Каррера из «Спартака». А вот назвать худшего тренера он не смог.

    – Лучший тренер чемпионата?

    – Ясно, что на коне тот, кто взял титул. Зная ситуацию, которая складывалась в «Спартаке» – как все это выглядело с Дмитрием Аленичевым, с обсуждением кандидатур новых наставников и с учетом того, как сложилось в итоге, – назову Карреру.

    – Тренер-разочарование?

    – У нас в чемпионате нет тренеров, которые отбывали номер. Было видно, что люди хотели как лучше, просто всегда есть факторы, которые мешают. Все бились за результат и старались проявить максимум мастерства. Разве Хави Грасия не бился за результат? Или Сергей Семак? Каждый старался, но не каждый добился. Поэтому тренером-разочарованием не могу назвать никого.

    – Лучший матч чемпионата?

    – Ясно, что напрашиваются дерби. Но какой-то зрелищный матч у меня всегда выскальзывал. Хотя и в осенней части чемпионата, и в весенней такие встречи были. Вот игра «Барселона» – «ПСЖ» всплывает в памяти. Там было совершено чудо, которое невозможно повторить. А у нас по сюжетной линии могу отметить «Краснодар» – «Зенит», когда питерцы вели в счете, но уступили, когда Окриашвили забил чудо-гол ударом через себя. Вот этот матч запал в душу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2017 06:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +571

      RJM555 25 мая 2017, 18:13

      луческу, скрипченко, шалимов, грасия - худшие
      Бердыев , Рахимов, Евдокимов - лучшие
      Каррера Гончаренко. - большой вопрос непонятны в новом сезоне все станет по ним ястно скорее всего их поменяют.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2017, 12:19

      Луческу, Скрипченко - худшие.

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      Рейтинг: +2389

      serglider 25 мая 2017, 10:07

      Я бы назвал, скажем не худшим тренером, а тренером-недоразумением Аленичева))) После провала в Арсенале и заверений, что де трудно решать "амбициозные" задачи с посредственными футболистами, будь ты хоть суперталантливым тренером. Экс сенатор Аленичев под крики: Одобрямс! Он же "наш", в доску красно-белый..., - занял вожделенный пост одного из лучших клубов страны - Спартака! Ну, а как и с какой скоростью он оттуда вылетел, думаю все в курсе)))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2017, 08:14

      Я бы сказал Луческу-разочарование сезона,еще бы выделил Шалимова.-это сугубо мое мнение.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 25 мая 2017, 07:36

      Ответ очевиден-Черчесов!!!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Psih86 25 мая 2017, 09:38

      Я за.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 25 мая 2017, 07:03

      Худший - тренер Крыльев Советов.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > ДСА 25 мая 2017, 09:53

      Крылья хотя бы боролись до конца, их "судьба" решилась буквально в последнем туре. Могу даже предположить, что когда Спартак в предпоследнем туре "разнес" Терек когда чемпионство у их было, что называется, уже в "кармане", Крылья "выдохнули" и решили, что Арсенал Спартак уж по любому "укатает" и... расслабились... начали думать о том как играть в "стыках"))) А "писец" как водится подкрадывается незаметно))) Получается из--за одного, казалось ничего не решающего матча, для Крыльев весь чемпионат ушел "коту под хвост")))

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