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  • Ринат Билялетдинов не смог назвать худшего тренера чемпионата России

Ринат Билялетдинов не смог назвать худшего тренера чемпионата России

25 мая 2017, 06:42
9

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что лучшим тренером прошедшего чемпионата России был Массимо Каррера из «Спартака». А вот назвать худшего тренера он не смог.

– Лучший тренер чемпионата?

– Ясно, что на коне тот, кто взял титул. Зная ситуацию, которая складывалась в «Спартаке» – как все это выглядело с Дмитрием Аленичевым, с обсуждением кандидатур новых наставников и с учетом того, как сложилось в итоге, – назову Карреру.

– Тренер-разочарование?

– У нас в чемпионате нет тренеров, которые отбывали номер. Было видно, что люди хотели как лучше, просто всегда есть факторы, которые мешают. Все бились за результат и старались проявить максимум мастерства. Разве Хави Грасия не бился за результат? Или Сергей Семак? Каждый старался, но не каждый добился. Поэтому тренером-разочарованием не могу назвать никого.

– Лучший матч чемпионата?

– Ясно, что напрашиваются дерби. Но какой-то зрелищный матч у меня всегда выскальзывал. Хотя и в осенней части чемпионата, и в весенней такие встречи были. Вот игра «Барселона» – «ПСЖ» всплывает в памяти. Там было совершено чудо, которое невозможно повторить. А у нас по сюжетной линии могу отметить «Краснодар» – «Зенит», когда питерцы вели в счете, но уступили, когда Окриашвили забил чудо-гол ударом через себя. Вот этот матч запал в душу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Краснодар Зенит Окриашвили Торнике Билялетдинов Ринат Каррера Массимо Грасия Хави Семак Сергей
Комментарии (9)
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ДСА
1495685014
Худший - тренер Крыльев Советов.
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Psih86
1495686978
Ответ очевиден-Черчесов!!!
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Диктор
1495689274
Я бы сказал Луческу-разочарование сезона,еще бы выделил Шалимова.-это сугубо мое мнение.
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VVM1964
1495694279
ЛУЧЕСКУ .
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serglider
1495696033
Я бы назвал, скажем не худшим тренером, а тренером-недоразумением Аленичева))) После провала в Арсенале и заверений, что де трудно решать "амбициозные" задачи с посредственными футболистами, будь ты хоть суперталантливым тренером. Экс сенатор Аленичев под крики: Одобрямс! Он же "наш", в доску красно-белый..., - занял вожделенный пост одного из лучших клубов страны - Спартака! Ну, а как и с какой скоростью он оттуда вылетел, думаю все в курсе)))
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OfaZavr
1495703946
Луческу, Скрипченко - худшие.
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RJM555
1495725195
луческу, скрипченко, шалимов, грасия - худшие Бердыев , Рахимов, Евдокимов - лучшие Каррера Гончаренко. - большой вопрос непонятны в новом сезоне все станет по ним ястно скорее всего их поменяют.
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