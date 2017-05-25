Ринат Билялетдинов не смог назвать худшего тренера чемпионата России

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что лучшим тренером прошедшего чемпионата России был Массимо Каррера из «Спартака». А вот назвать худшего тренера он не смог.

– Лучший тренер чемпионата?

– Ясно, что на коне тот, кто взял титул. Зная ситуацию, которая складывалась в «Спартаке» – как все это выглядело с Дмитрием Аленичевым, с обсуждением кандидатур новых наставников и с учетом того, как сложилось в итоге, – назову Карреру.

– Тренер-разочарование?

– У нас в чемпионате нет тренеров, которые отбывали номер. Было видно, что люди хотели как лучше, просто всегда есть факторы, которые мешают. Все бились за результат и старались проявить максимум мастерства. Разве Хави Грасия не бился за результат? Или Сергей Семак? Каждый старался, но не каждый добился. Поэтому тренером-разочарованием не могу назвать никого.

– Лучший матч чемпионата?

– Ясно, что напрашиваются дерби. Но какой-то зрелищный матч у меня всегда выскальзывал. Хотя и в осенней части чемпионата, и в весенней такие встречи были. Вот игра «Барселона» – «ПСЖ» всплывает в памяти. Там было совершено чудо, которое невозможно повторить. А у нас по сюжетной линии могу отметить «Краснодар» – «Зенит», когда питерцы вели в счете, но уступили, когда Окриашвили забил чудо-гол ударом через себя. Вот этот матч запал в душу.