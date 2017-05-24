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    Чалов: «Я намерен усердно работать и пробиваться в состав»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о вызове в молодежную сборную России, а также прокомментировал слова Валерия Карпина, который заявил, что молодому игроку рано думать о главной национальной команде.

    «Ожидал, что меня вызовут, поэтому отпуск и не планировал. Что касается слов Карпина обо мне, то я этих слов не видел даже. Согласен ли я с ними? Не знаю, что ответить. Я стараюсь ни на что не обращать внимание. Работать усердно и пробиваться в состав», – сказал Чалов.

    Матчи молодежной сборной России пройдут 27 и 31 мая.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 14:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:52

      А чё про больные коленки не написал, они же есть у всех футболистов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 25 мая 2017, 02:53

      Молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 мая 2017, 16:51

      Дзюба учись у Чалова. Парень дело говорит - "Я стараюсь ни на что не обращать внимание".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 16:42

      Если не остановится . На ЧМ будет в первой сборной !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 мая 2017, 16:03

      Будем верить, что Чалов продолжит прогрессировать и дорастет до основы национальной сборной. Удачи ему и здоровья!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 24 мая 2017, 14:54

      Друзья, читайте мой болг о Федоре Чалове по сл.ссылке https://bombardir.ru/posts/3041-Vremya-Chalova
      Подписывайтесь на мой блог https://bombardir.ru/blogs/330, будет интересно.

      0
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 24 мая 2017, 14:52

      Федор, молодец! Скромность украшает! Доказывай все на поле!

      4
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