Чалов: «Я намерен усердно работать и пробиваться в состав»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о вызове в молодежную сборную России, а также прокомментировал слова Валерия Карпина, который заявил, что молодому игроку рано думать о главной национальной команде.

«Ожидал, что меня вызовут, поэтому отпуск и не планировал. Что касается слов Карпина обо мне, то я этих слов не видел даже. Согласен ли я с ними? Не знаю, что ответить. Я стараюсь ни на что не обращать внимание. Работать усердно и пробиваться в состав», – сказал Чалов.

Матчи молодежной сборной России пройдут 27 и 31 мая.