Небольшой пост о юном даровании армейского клуба

ЦСКА всегда отличался своими воспитанниками: Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Головин... Теперь настало время Чалова!

Чем он отличается от вышеперечисленных игроков? Прежде всего, своей позицией на поле! К сожалению, в РФПЛ очень мало достойных (или хотя бы перспективных) нападающих с российским паспортом. Я уже не говорю о российских форвардах с явно выраженным голевым чутьем. Последним из таких, наверное, можно назвать Александра Кержакова... И вот на горизонте появился Федор!

У него есть все для того, чтобы стать по-настоящему хорошим форвардом: у него за плечами хорошая школа, есть необходимые физические данные, хорошая скорость, дриблинг, он не боится брать игру на себя, идти один на один на соперника... Но главное, что у него есть, это – доверие главного тренера, который доверяет Федору и дает ему возможность проявить себя!

Первым Чалова заметил еще Слуцкий, который долго подводил игрока к основе. Но Гончаренко по-настоящему воодушевил юного игрока. При нем мы стали видеть Федора на поле довольно часто. И Федор начал раскрываться, поверил в свои силы. И вот мы видим в составе армейца настоящего форварда – воспитанника собственной школы!

Конечно, быть может, мы выдаем Федору скорее авансы: ему еще многое предстоит сделать, предстоит доказать болельщикам и тренеру, что его манера игры, его успехи в последних играх – это не временное явление! Федору предстоит также выдержать непростую конкуренцию, чтобы закрепиться в основе! С другой стороны, уверен, что конкуренция пойдет ему только на пользу. Ведь сейчас ему никак нельзя расслабляться.

Но все в его руках (точнее, ногах)! Будем следить за юным дарованием армейцев и, кто знает, быть может в скором будущем мы увидим его в основе первой сборной страны!