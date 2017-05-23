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    Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе

    Президент России Владимир Путин высказался за идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом предложил ввести «стопроцентное импортозамещение» для иностранных игроков.

    «Можно с ними (молодыми футболистами) возиться, а можно купить легионера в любой большой клуб. И здесь никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли, уже нету. Легионер – это игрок номер один в клубе. А все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие, – это все равно игроки номер два. Но игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать.

    Я знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение – стопроцентное – в российском футболе», – приводят слова Кондратьева «Ведомости».

    «Полностью согласен», – ответил президент.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 23:12
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 24 мая 2017, 23:39

      Далек ВВП от футбола, не до него еиу, оно и понятно, со стороны то звучит красиво, но идёт обратный эффект с нашим то менталитетом, перестают играть наши футболёры, только б деньги получать, так футбол вообще может скатится на низовой уровень!

      0
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      Рейтинг: +43

      andreus20 24 мая 2017, 11:28

      Хм.. А вот как бы тут ФИФА не разглядел вмешательство правительства в футбол и не выпнул Россию из федерации) Вот тогда запоют-то как) Хотя с другой стороны без международных турниров можно спокойно играть свой "чистый" чемпионат и не париться о том, а лучше или хуже наши, чем иностранцы

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2017, 10:21

      Легионеров не обязательно должно быть засилье, но качественные всегда должны быть. С ними и чемпионат, и клубы прогрессируют, и молодежь уровень свой поднимет.

      2
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 24 мая 2017, 10:19

      C 60 в рейтинге на 120. Сила!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 09:50

      Ну теперь у ВЛМ руки совсем развязаны . Поучил карт-бланш от самого президента . Даже интересно когда первые выхлопы начнутся ? Конец футболу в России ! А губер-то как подсуетился , видимо в крае все хорошо , кроме футбола .

      4
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 мая 2017, 09:14

      Путин теперь будет играть в Ночной Футбольной Лиге.

      3
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 мая 2017, 22:05

      и во всех матчах будет забивать только он, как в хоккеее

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 24 мая 2017, 09:07

      Ты докажи на "Кубани", переведи всех своих из номера 2 в номером 1, чего нибудь добейся, а потом предлагай - дебил

      3
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      Рейтинг: +26

      ftftd 24 мая 2017, 08:34

      Кондратьев грамотно подлизал

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > ftftd 24 мая 2017, 09:14

      Удачный "подлиз" гарантия успешной карьеры!!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 мая 2017, 08:20

      да уж ,одна из главных проблем России дураки и дороги ,дорог как не было а дураков всё больше и больше )))

      4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 мая 2017, 07:39

      чего готовимся к переменам, а МуДко думаю против президента не попрет, совсем то не сократят количество легионеров, но сделают по минимуму, ну типо на поле не боле 2-3 и т.д., время покажет...

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