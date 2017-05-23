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  • Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе

Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе

23 мая 2017, 23:12
44

Президент России Владимир Путин высказался за идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом предложил ввести «стопроцентное импортозамещение» для иностранных игроков.

«Можно с ними (молодыми футболистами) возиться, а можно купить легионера в любой большой клуб. И здесь никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли, уже нету. Легионер – это игрок номер один в клубе. А все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие, – это все равно игроки номер два. Но игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать.

Я знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение – стопроцентное – в российском футболе», – приводят слова Кондратьева «Ведомости».

«Полностью согласен», – ответил президент.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (44)
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Rooney102
1495570902
выкладываются пускай лучше и стараются,а не лимит ужесточают
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Челнинец
1495571969
Они и так зажрались из-за этого лимита, повышают себе ценю такие игроки как Дзюба, Кококрин и т.д.,!
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ivanthebest
1495572015
Господи... Вова тебя-то куда понесло? Импортозамещение... Хоть бы не позорились с такой терминологией... Это выражение пройдёт почти в любой сфере, но не в спорте и не в футболе. Это же не тупо построить завод и научить марфуш из деревни вареники качественно лепить или йогурты производить на закупленном, к слову, импортном оборудовании... Это совсем другое... Здесь нужна здоровая конкуренция и состязательность с лучшими спортсменами, а не с такими же ретардами и поленьями как скажем условный Вася из соседнего подъезда...
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mutabor0992
1495572318
Собрались два мегаразума...Просто внеземная цивилизация...А может они что то напутали???Может наших футболеров нужно замещать???
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евгений сергеевичч
1495572775
идиотизм
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Mr.Kramer
1495572827
Импортозамещение головного мозга.
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STALKER27
1495574100
Два дебила - это сила!!! Не думал что наш губернатор такой дебил!!! Теперь понятно почему Кубань в жопе(((
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x-x-x-x-x
1495574341
чушь все это. лудей дурять что с колен стают а на деле в болото лечь заставляют.я на 1000 процентов уверен что у этого Путина все на столе что по его приказу тракторами давили. злейшим враг своего же народа
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mutabor0992
1495574618
А что это паханы не хотят вообще полное импортозамещение сделать???Автомобили,одежда,компьютеры,телефоны,телевизоры...Вообще все.Как в СССР.Тогда их уже послезавтра на вилы поднимут.Один день(завтра) на то чтобы протрезветь...
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la verdad
1495579880
Всё больше людей в России поддерживают идею презедентозамещения.
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