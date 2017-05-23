Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе

Президент России Владимир Путин высказался за идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом предложил ввести «стопроцентное импортозамещение» для иностранных игроков.

«Можно с ними (молодыми футболистами) возиться, а можно купить легионера в любой большой клуб. И здесь никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли, уже нету. Легионер – это игрок номер один в клубе. А все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие, – это все равно игроки номер два. Но игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать.

Я знаю, что Виталий Леонтьевич Мутко уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение – стопроцентное – в российском футболе», – приводят слова Кондратьева «Ведомости».

«Полностью согласен», – ответил президент.