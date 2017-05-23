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  • Аспиликуэта: «Я должен поблагодарить Конте за то, что провел все 38 матчей чемпионата»

Аспиликуэта: «Я должен поблагодарить Конте за то, что провел все 38 матчей чемпионата»

23 мая 2017, 22:46

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился эмоциями от прошедшего сезона АПЛ, а также поблагодарил главного тренера лондонцев Антонио Конте за доверие. Напомним, футболист появлялся во всех 38-и матчах чемпионата Англии.

«Разумеется, нелегко провести на поле все 38 матчей без замен и выиграть чемпионат Англии. Это большое достижение. Я старался делать все возможное, чтобы попасть в команду, но я должен поблагодарить главного тренера, он очень верил в меня. Я всегда был в составе, и единственное, чем я мог отплатить ему за веру в меня – тяжелая работа. В итоге мы получили большую награду, но в финале Кубка Англии мы рассчитываем на большее», – сказал игрок.

«Челси» одержал победу в завершившемся сезоне английской Премьер-лиги.

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Аспиликуэта Сесар Конте Антонио
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