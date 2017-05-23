«Торпедо» намерено связаться с Павлюченко по поводу сотрудничества

Президент «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что клуб рассматривает вариант приглашения нападающего Романа Павлюченко. Напомним, сегодня стало известно, что форвард не будет продлевать соглашение с «Уралом».

«Рома – хороший футболист, но надо понять, чего он хочет в Москве – жить, играть. Свяжемся с ним, узнаем его настроение, планы. Сможем ли мы потянуть его финансовые запросы? Думаю, сегодня для Ромы это не главное, если обстоятельства вынуждают его быть в Москве», – сказал функционер.

В завершившимся сезоне РФПЛ на счету Павлюченко 21 матч и четыре забитых мяча.