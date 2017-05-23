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  • «Торпедо» намерено связаться с Павлюченко по поводу сотрудничества

«Торпедо» намерено связаться с Павлюченко по поводу сотрудничества

23 мая 2017, 19:13
13

Президент «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что клуб рассматривает вариант приглашения нападающего Романа Павлюченко. Напомним, сегодня стало известно, что форвард не будет продлевать соглашение с «Уралом».

«Рома – хороший футболист, но надо понять, чего он хочет в Москве – жить, играть. Свяжемся с ним, узнаем его настроение, планы. Сможем ли мы потянуть его финансовые запросы? Думаю, сегодня для Ромы это не главное, если обстоятельства вынуждают его быть в Москве», – сказал функционер.

В завершившимся сезоне РФПЛ на счету Павлюченко 21 матч и четыре забитых мяча.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы Торпедо Урал Павлюченко Роман Тукманов Александр
Комментарии (13)
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Serjoga
1495556178
Во! Вот этот клуб для него! И пусть там себя покажет!
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виктоша
1495556386
У Торпедо 25 мая решающая игра за выход в ФНЛ.
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Dominator777
1495557342
Рома уже ничего и никому доказывать не будет - желание, статус и возраст не позволяют.
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life85
1495559644
А ему это зачем?
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Joko21
1495560662
маловероятно
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Супермачо
1495561297
"Торпедо" не выйдет, в эти выходные путевку в ФНЛ от зоны "Центр" наш клуб взял.
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Alex Flash
1495564128
беспонтовый разговор.Торпеда пала так.что там делать нечего
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VikNMar
1495575039
Вряд ли он во вторую лигу пойдёт ........ может в " Тосно " или "ДМ ".
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Mahone
1495594926
Пусть доиграет спокойно,карьера была успешной только в Спартаке,а в Торпеде можно,скорости другие-почти нет,бегать не надо,только забивай и все стоя на месте
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OfaZavr
1495609029
В Торпедо он точно не пойдет.
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