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    «Торпедо» намерено связаться с Павлюченко по поводу сотрудничества

    Президент «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что клуб рассматривает вариант приглашения нападающего Романа Павлюченко. Напомним, сегодня стало известно, что форвард не будет продлевать соглашение с «Уралом».

    «Рома – хороший футболист, но надо понять, чего он хочет в Москве – жить, играть. Свяжемся с ним, узнаем его настроение, планы. Сможем ли мы потянуть его финансовые запросы? Думаю, сегодня для Ромы это не главное, если обстоятельства вынуждают его быть в Москве», – сказал функционер.

    В завершившимся сезоне РФПЛ на счету Павлюченко 21 матч и четыре забитых мяча.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 19:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2017, 09:57

      В Торпедо он точно не пойдет.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 06:02

      Пусть доиграет спокойно,карьера была успешной только в Спартаке,а в Торпеде можно,скорости другие-почти нет,бегать не надо,только забивай и все стоя на месте

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 мая 2017, 00:30

      Вряд ли он во вторую лигу пойдёт ........ может в " Тосно " или "ДМ ".

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 23 мая 2017, 21:28

      беспонтовый разговор.Торпеда пала так.что там делать нечего

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 мая 2017, 20:41

      "Торпедо" не выйдет, в эти выходные путевку в ФНЛ от зоны "Центр" наш клуб взял.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 мая 2017, 20:31

      маловероятно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 23 мая 2017, 20:14

      А ему это зачем?

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 мая 2017, 19:35

      Рома уже ничего и никому доказывать не будет - желание, статус и возраст не позволяют.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 19:31

      Насчет финансовых запросов - ну как знать ? Но если Торпедо выйдет в ФНЛ , мб и срастется .

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 23 мая 2017, 19:27

      Торпедо Я и думаю кому он в Москве нужен

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