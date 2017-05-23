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    Павлюченко сообщил, что покидает «Урал» и возвращается в Москву

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что принял решение уйти из екатеринбургского клуба по истечении срока контракта. При этом 35-летний игрок не сказал, где планирует продолжить карьеру.

    «Я ухожу из «Урала», принял такое решение. Теперь возвращаюсь в Москву. Где продолжу карьеру? Пока ничего сказать не могу», – сказал Павлюченко.

    Форвард присоединился к «шмелям» в прошлом июне, заключив соглашение на один год. В нынешнем сезоне Павлюченко принял участие в 23-х матчах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 17:53
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 мая 2017, 05:27

      ГазМяс тебя ждет)

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 мая 2017, 21:35

      В Торпедо Москва, которое в этом сезоне вышло в ФНЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 мая 2017, 19:58

      В Динамо или Тулу, а скорее всего дивизионом пониже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 23 мая 2017, 19:50

      Алмата ждет тебя Рома

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 мая 2017, 19:45

      Блуждающий Пав.
      Ложная десятка фик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 мая 2017, 19:38

      Как говорится - флаг в руки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 23 мая 2017, 18:47

      Волевое решение, хорошее для клуба и для самого Ромы..

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2017, 18:41

      Пора Рома, пора, на нормальной ноте закончишь, да не удалось кубок взять, рядом было там бы в ЛЕ бы и жиганул может пару матчей на прощание.
      Но не срослось, так что не будь Погребняком, будь человеком )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 мая 2017, 18:36

      Тайны... секреты... интриги... Стопудово цену себе набивает))) Шел бы лучше в Кайрат, к Аршавину, а то "в Москву", в Москве таких как Павлюченко пруд-пруди и все даже даром никому не нужны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 18:24

      Как-то неожиданно. Вроде собирались контракт продлить. Жаль конечно, но желаю удачи в будущем!

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