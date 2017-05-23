Павлюченко сообщил, что покидает «Урал» и возвращается в Москву

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что принял решение уйти из екатеринбургского клуба по истечении срока контракта. При этом 35-летний игрок не сказал, где планирует продолжить карьеру.

«Я ухожу из «Урала», принял такое решение. Теперь возвращаюсь в Москву. Где продолжу карьеру? Пока ничего сказать не могу», – сказал Павлюченко.

Форвард присоединился к «шмелям» в прошлом июне, заключив соглашение на один год. В нынешнем сезоне Павлюченко принял участие в 23-х матчах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.