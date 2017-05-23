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  • Павлюченко сообщил, что покидает «Урал» и возвращается в Москву

Павлюченко сообщил, что покидает «Урал» и возвращается в Москву

23 мая 2017, 17:53
28

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что принял решение уйти из екатеринбургского клуба по истечении срока контракта. При этом 35-летний игрок не сказал, где планирует продолжить карьеру.

«Я ухожу из «Урала», принял такое решение. Теперь возвращаюсь в Москву. Где продолжу карьеру? Пока ничего сказать не могу», – сказал Павлюченко.

Форвард присоединился к «шмелям» в прошлом июне, заключив соглашение на один год. В нынешнем сезоне Павлюченко принял участие в 23-х матчах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (28)
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dok66
1495552083
Почему-то так и думал , что на следующий сезон не останется . Ильин поджимает . Да и его "выходки" с Локо в финале кубка - тоже показатель . Он это решил уже давно .
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NEON-SM
1495552971
пора завязывать
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OfaZavr
1495553055
Как-то неожиданно. Вроде собирались контракт продлить. Жаль конечно, но желаю удачи в будущем!
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FanatSerj
1495554097
Пора Рома, пора, на нормальной ноте закончишь, да не удалось кубок взять, рядом было там бы в ЛЕ бы и жиганул может пару матчей на прощание. Но не срослось, так что не будь Погребняком, будь человеком )))
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МАКАРШВЕД
1495554459
Волевое решение, хорошее для клуба и для самого Ромы..
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shinnik
1495557954
Блуждающий Пав. Ложная десятка фик.
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отдай мои вещи
1495558223
Алмата ждет тебя Рома
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zagrizlik
1495558729
В Динамо или Тулу, а скорее всего дивизионом пониже.
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Обер-КанцлерЪ
1495564520
В Торпедо Москва, которое в этом сезоне вышло в ФНЛ.
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Аид666
1495592876
ГазМяс тебя ждет)
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