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    «Севилья» может отказаться от приобретения Йоветича из-за его высокой зарплаты

    Спортивный директор «Севильи» Оскар Ариас подтвердил, что «рохибланкос» хотят выкупить у «Интера» права на форварда Стевана Йоветича, однако проблемой может стать зарплата высокая игрока.

    Черногорец перешел в андалусский клуб в январе на правах аренды. У красно-белые есть возможность приобрести игрока за 14 миллионов евро до 14 июня.

    «Нам нужно изучить ситуацию с Йоветичем. Мы хотели бы сесть и поговорить с главным тренером Хорхе Сампаоли, чтобы понять, игроков какого профиля он ищет, учитывая имеющиеся у нас варианты.

    Мы хотим продолжить сотрудничать с Йоветичем. Существуют сложные контрактные обстоятельства, но мы хотим, чтобы он остался с нами», – сказал Ариас.

    В нынешнем сезоне Йоветич провел за «Севилью» 24 матча, отметившись семью голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Football Italia

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    23.05.2017 16:40
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