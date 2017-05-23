«Севилья» может отказаться от приобретения Йоветича из-за его высокой зарплаты

Спортивный директор «Севильи» Оскар Ариас подтвердил, что «рохибланкос» хотят выкупить у «Интера» права на форварда Стевана Йоветича, однако проблемой может стать зарплата высокая игрока.

Черногорец перешел в андалусский клуб в январе на правах аренды. У красно-белые есть возможность приобрести игрока за 14 миллионов евро до 14 июня.

«Нам нужно изучить ситуацию с Йоветичем. Мы хотели бы сесть и поговорить с главным тренером Хорхе Сампаоли, чтобы понять, игроков какого профиля он ищет, учитывая имеющиеся у нас варианты.

Мы хотим продолжить сотрудничать с Йоветичем. Существуют сложные контрактные обстоятельства, но мы хотим, чтобы он остался с нами», – сказал Ариас.

В нынешнем сезоне Йоветич провел за «Севилью» 24 матча, отметившись семью голами и пятью результативными передачами.