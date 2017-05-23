Полиция Франции обыскала офис «ПСЖ» и дома Ди Марии и Пасторе

Сегодня, 23 мая, французская полиция провела обыск в офисе «ПСЖ», а также домах полузащитников Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе в рамках операции против налогового мошенничества. Операция, осуществляемая управлением по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями, является результатом расследований, инициированных прокуратурой после утечки документов, опубликованных на сайте Football Leaks.

Согласно информации, появившейся в декабре прошлого года, Ди Мария перевел не менее 5,1 миллиона евро на швейцарские счета через Голландию и непрозрачную компанию, расположенную в Панаме. Пасторе в свою очередь перенаправил 1,9 миллиона через аналогичную сеть.