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    Полиция Франции обыскала офис «ПСЖ» и дома Ди Марии и Пасторе

    Сегодня, 23 мая, французская полиция провела обыск в офисе «ПСЖ», а также домах полузащитников Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе в рамках операции против налогового мошенничества. Операция, осуществляемая управлением по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями, является результатом расследований, инициированных прокуратурой после утечки документов, опубликованных на сайте Football Leaks.

    Согласно информации, появившейся в декабре прошлого года, Ди Мария перевел не менее 5,1 миллиона евро на швейцарские счета через Голландию и непрозрачную компанию, расположенную в Панаме. Пасторе в свою очередь перенаправил 1,9 миллиона через аналогичную сеть.

    Источник: AS

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    23.05.2017 15:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 25 мая 2017, 03:16

      Вот не скажешь ведь свиду, что Ди Мария скупердяй. Вообще Аргентины кажись жадные до бабла ребята

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 мая 2017, 10:09

      Врут, контакты Месси искали.

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 17:10

      И чё полиция думала найти в хатах? думали бумаги лежат на прикроватном столике, всё спрятана и в надёжных местах у адвокатов

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:42

      А причем здесь ПСЖ ? Парни обошли налоги , ну так и пускай отвечают . Или валят из Франции .

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 мая 2017, 16:17

      Обходят как могут идиотские 75% налоги! Красавцы!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 мая 2017, 15:40

      Вообще то мне безразличны около футбольные моменты, но теоретически это может повлиять непосредственно на футбол , если Анхелю и Хавьеру придется покинуть Париж , хотя , если вспомнить историю Месси, то наверное все обойдется.Но во Франции более строго относятся к финансовым правонарушениям.

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