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    Григорян продолжит тренировать «Анжи»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сохранит свой пост по окончании сезона. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

    Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России «Анжи» занял 12-е место в турнирной таблице.

    – Григорян остается в команде. Я доволен его работой. С задачей на сезон справились, дальше будем укомплектовываться.

    – Насколько серьезно изменится состав летом?

    – Команда будет собираться под главного тренера.

    – Какие задачи на будущий сезон?

    – Предварительная задача не доводить дело до последнего, как сейчас. Нужно бороться за более высокие места.

    – Середина таблицы?

    – Да.

    – Что дал команде главный тренер?

    – У него интересное видение футбола, интересные идеи. Где-то не хватило времени на их реализацию, где-то не позволил этого сделать подбор исполнителей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 14:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +144

      зиргай 22 мая 2017, 22:02

      Задачу выполнил!!! поставят другую - тоже постарается!!! Мы - ЗА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      nasimi 22 мая 2017, 18:10

      Правильно сделали. Только то от смены тренеров, пусть собирает под свой лад состав. Вот и все. Есть у него, что дает разгон. Будем надеяться, что все получится. Удачи...

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 мая 2017, 16:22

      Ну, слава Богу. Один клоун уже точно остается. Будем надеяться, что и Плаческу останется. Будет весело.

      -2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 15:57

      Это правильно , что Григорян остается в Анжи . При нем команда начала хоть показывать футбол . Он доказал свою состоятельность в Хабаровске и в Анжи должен доказать .

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 мая 2017, 15:39

      Очень ХОРОШО, что главный тренер «Анжи» Александр Григорян сохранит свой пост по окончании сезона.
      Отличный тренер для Анжи!
      Команда играла НЕСТАБИЛЬНО на протяжении всего сезона.
      Хорошая игра чередовалась с провалами.
      Александр Григорян сможет помочь Анжи завоевать путёвку в РФПЛ в стыковых играх!
      Желаем Анжи и Александру Григоряну играть в РФПЛ и бороться за стабильную игру и высокие места.
      Надо дать спокойно Александру Григоряну поработать в Анжи и он сумеет вывести команду на высокий уровень!
      Александр Григорян умеет и хочет работать!
      Вот пусть и работает дальше!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Popularov 22 мая 2017, 15:54

      Ну ты даешь ! Какие стыковые ? Анжи - в ПФЛ !

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 22 мая 2017, 15:12

      лучше бы Кононова пригласили

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      Рейтинг: +1894

      lek! > Decorhome 22 мая 2017, 16:53

      он в Тереке уже

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 мая 2017, 14:55

      он должен тренировать в рфпл

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