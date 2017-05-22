Григорян продолжит тренировать «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сохранит свой пост по окончании сезона. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России «Анжи» занял 12-е место в турнирной таблице.

– Григорян остается в команде. Я доволен его работой. С задачей на сезон справились, дальше будем укомплектовываться.

– Насколько серьезно изменится состав летом?

– Команда будет собираться под главного тренера.

– Какие задачи на будущий сезон?

– Предварительная задача не доводить дело до последнего, как сейчас. Нужно бороться за более высокие места.

– Середина таблицы?

– Да.

– Что дал команде главный тренер?

– У него интересное видение футбола, интересные идеи. Где-то не хватило времени на их реализацию, где-то не позволил этого сделать подбор исполнителей.