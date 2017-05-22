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Григорян продолжит тренировать «Анжи»

22 мая 2017, 14:50
9

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сохранит свой пост по окончании сезона. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России «Анжи» занял 12-е место в турнирной таблице.

– Григорян остается в команде. Я доволен его работой. С задачей на сезон справились, дальше будем укомплектовываться.

– Насколько серьезно изменится состав летом?

– Команда будет собираться под главного тренера.

– Какие задачи на будущий сезон?

– Предварительная задача не доводить дело до последнего, как сейчас. Нужно бороться за более высокие места.

– Середина таблицы?

– Да.

– Что дал команде главный тренер?

– У него интересное видение футбола, интересные идеи. Где-то не хватило времени на их реализацию, где-то не позволил этого сделать подбор исполнителей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Григорян Александр
Комментарии (9)
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Barsuk52
1495454157
он должен тренировать в рфпл
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Decorhome
1495455171
лучше бы Кононова пригласили
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Popularov
1495456742
Очень ХОРОШО, что главный тренер «Анжи» Александр Григорян сохранит свой пост по окончании сезона. Отличный тренер для Анжи! Команда играла НЕСТАБИЛЬНО на протяжении всего сезона. Хорошая игра чередовалась с провалами. Александр Григорян сможет помочь Анжи завоевать путёвку в РФПЛ в стыковых играх! Желаем Анжи и Александру Григоряну играть в РФПЛ и бороться за стабильную игру и высокие места. Надо дать спокойно Александру Григоряну поработать в Анжи и он сумеет вывести команду на высокий уровень! Александр Григорян умеет и хочет работать! Вот пусть и работает дальше!
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dok66
1495457838
Это правильно , что Григорян остается в Анжи . При нем команда начала хоть показывать футбол . Он доказал свою состоятельность в Хабаровске и в Анжи должен доказать .
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momwig_
1495459361
Ну, слава Богу. Один клоун уже точно остается. Будем надеяться, что и Плаческу останется. Будет весело.
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nasimi
1495465850
Правильно сделали. Только то от смены тренеров, пусть собирает под свой лад состав. Вот и все. Есть у него, что дает разгон. Будем надеяться, что все получится. Удачи...
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зиргай
1495479736
Задачу выполнил!!! поставят другую - тоже постарается!!! Мы - ЗА!
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