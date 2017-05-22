Григорян продолжит тренировать «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сохранит свой пост по окончании сезона. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.
Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России «Анжи» занял 12-е место в турнирной таблице.
– Григорян остается в команде. Я доволен его работой. С задачей на сезон справились, дальше будем укомплектовываться.
– Насколько серьезно изменится состав летом?
– Команда будет собираться под главного тренера.
– Какие задачи на будущий сезон?
– Предварительная задача не доводить дело до последнего, как сейчас. Нужно бороться за более высокие места.
– Середина таблицы?
– Да.
– Что дал команде главный тренер?
– У него интересное видение футбола, интересные идеи. Где-то не хватило времени на их реализацию, где-то не позволил этого сделать подбор исполнителей.