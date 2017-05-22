Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Безбородов, Лапочкин, Сельдяков и Егоров назначены на стыковые матчи

Безбородов, Лапочкин, Сельдяков и Егоров назначены на стыковые матчи

22 мая 2017, 14:05
4

РФС объявил о назначении арбитров на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ сезона-2016/17.

Напомним, что в стыковых играх встретятся «Енисей»«Арсенал» и «Оренбург»«СКА-Хабаровск».

Первые матчи пройдут 25 мая, ответные – 28-го.

25 мая (четверг)

«Енисей» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа).

«СКА-Хабаровск» – «Оренбург»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

28 мая (воскресенье)

«Арсенал» – «Енисей»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы).

«Оренбург» – «СКА-Хабаровск»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир).

Источник: РФС
Россия. Матчи за место в РПЛ Енисей Арсенал СКА-Хабаровск Оренбург Лапочкин Сергей Безбородов Владислав Егоров Александр Сельдяков Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Popularov
1495456324
Что и говорить судили КАРАСЁВ, МЕШКОВ, ИВАНОВ и СУХОЙ просто БЕЗОБРАЗНО и подло!!! Но почему остальные - Николаев, Егоров, Сельдяков, Еськов, Турбин избежали такой участи! Ведь они судили ещё хуже этих, отправленных в ФНЛ??? Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Сельдяков получил ДВЕ ДВОЙКИ за судейство, а его за ДВОЙКИ - ПОВЫСИЛИ и НАГРАДИЛИ очередным судейством!!! Это же произвол Будогосского! Сельдякова надо пожизненно гнать из судейства, а его покрывают и оправдывают! ПОЧЕМУ??? А почему ЗАСЕКРЕТИЛИ Еськова??? Это просто ДИКОСТЬ!!! И после этого вы хотите, чтобы у нас побороли коррупцию в судействе??? Пока заправляет Будогосский, Бутенко, Баскаков и другие - СКАНДАЛЫ будут продолжаться!!! Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально выключили из реальной борьбы за золото! Почему в этом сезоне, почти в каждом туре, СКАНДАЛЬНО судили арбитры в пользу Спартака! Почти все спорные и предвзятые моменты в играх с участием Спартака трактовались в пользу Спартака! А Федун уже ЗАКУСИЛ удила и требует продолжения СКАНДАЛЬНОГО судейства в новом сезоне в пользу Спартака! Во как??? Не на шутку разыгрались СКАНДАЛЬНЫЕ аппетиты у Федуна! У Федуна есть компромат на коррупционных судей и в любой момент он может его слить в прессу! Вот чего боится Будогосский, Бутенко, Баскаков и скандальные арбитры! Один раз попались в криминальные сети Федуна и теперь будут или СКАНДАЛЬНО судить в пользу Спартака или на нарах прохлаждаться! А потом в РФС говорят о каком-то мифическом честном судействе! Этот сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории российского футбола! Что ни тур, то СКАНДАЛ! Стрелочников наказали, а остальных ОТМАЗАЛИ! Вот и вся ФАЛЬШИВАЯ борьба Мутко с МАХРОВОЙ коррупцией в российском судействе!
Ответить
dok66
1495457545
Вот и посмотрим на их честность в этих принципиальных матчах. Но что-то сильно кажется , что ФНЛ не пройдет ,
Ответить
paracetamol
1495477208
Пройдут Енисей и Оренбург.
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
Московский клуб находится на грани революции
01:21
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+