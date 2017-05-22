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    Безбородов, Лапочкин, Сельдяков и Егоров назначены на стыковые матчи

    РФС объявил о назначении арбитров на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ сезона-2016/17.

    Напомним, что в стыковых играх встретятся «Енисей»«Арсенал» и «Оренбург»«СКА-Хабаровск».

    Первые матчи пройдут 25 мая, ответные – 28-го.

    25 мая (четверг)

    «Енисей» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа).

    «СКА-Хабаровск» – «Оренбург»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

    28 мая (воскресенье)

    «Арсенал» – «Енисей»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы).

    «Оренбург» – «СКА-Хабаровск»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир).

    Источник: РФС

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    22.05.2017 14:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:20

      Пройдут Енисей и Оренбург.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 15:52

      Вот и посмотрим на их честность в этих принципиальных матчах. Но что-то сильно кажется , что ФНЛ не пройдет ,

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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 мая 2017, 15:32

      Что и говорить судили КАРАСЁВ, МЕШКОВ, ИВАНОВ и СУХОЙ просто БЕЗОБРАЗНО и подло!!!
      Но почему остальные - Николаев, Егоров, Сельдяков, Еськов, Турбин избежали такой участи!
      Ведь они судили ещё хуже этих, отправленных в ФНЛ???
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Сельдяков получил ДВЕ ДВОЙКИ за судейство, а его за ДВОЙКИ - ПОВЫСИЛИ и НАГРАДИЛИ очередным судейством!!!
      Это же произвол Будогосского!
      Сельдякова надо пожизненно гнать из судейства, а его покрывают и оправдывают! ПОЧЕМУ???
      А почему ЗАСЕКРЕТИЛИ Еськова??? Это просто ДИКОСТЬ!!!
      И после этого вы хотите, чтобы у нас побороли коррупцию в судействе???
      Пока заправляет Будогосский, Бутенко, Баскаков и другие - СКАНДАЛЫ будут продолжаться!!!
      Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара.
      Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд.
      И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
      Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально выключили из реальной борьбы за золото!
      Почему в этом сезоне, почти в каждом туре, СКАНДАЛЬНО судили арбитры в пользу Спартака!
      Почти все спорные и предвзятые моменты в играх с участием Спартака трактовались в пользу Спартака!
      А Федун уже ЗАКУСИЛ удила и требует продолжения СКАНДАЛЬНОГО судейства в новом сезоне в пользу Спартака!
      Во как??? Не на шутку разыгрались СКАНДАЛЬНЫЕ аппетиты у Федуна!
      У Федуна есть компромат на коррупционных судей и в любой момент он может его слить в прессу!
      Вот чего боится Будогосский, Бутенко, Баскаков и скандальные арбитры!
      Один раз попались в криминальные сети Федуна и теперь будут или СКАНДАЛЬНО судить в пользу Спартака или на нарах прохлаждаться!
      А потом в РФС говорят о каком-то мифическом честном судействе!
      Этот сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории российского футбола!
      Что ни тур, то СКАНДАЛ!
      Стрелочников наказали, а остальных ОТМАЗАЛИ!
      Вот и вся ФАЛЬШИВАЯ борьба Мутко с МАХРОВОЙ коррупцией в российском судействе!

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Popularov 22 мая 2017, 19:52

      Оно и видно как Иванов судил в сторону "Спартака", а Еськов вообще "Зенит" тащил с "Уралом". Мозг в башке своей не пробовал поискать и подключить? Кто про что, а вшивый про баню. )))

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