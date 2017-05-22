Безбородов, Лапочкин, Сельдяков и Егоров назначены на стыковые матчи

РФС объявил о назначении арбитров на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ сезона-2016/17.

Напомним, что в стыковых играх встретятся «Енисей» – «Арсенал» и «Оренбург» – «СКА-Хабаровск».

Первые матчи пройдут 25 мая, ответные – 28-го.

25 мая (четверг)

«Енисей» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа).

«СКА-Хабаровск» – «Оренбург»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

28 мая (воскресенье)

«Арсенал» – «Енисей»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы).

«Оренбург» – «СКА-Хабаровск»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир).