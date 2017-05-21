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  • Болельщики «Барселоны» вывесили баннер «Ты навсегда один из нас» в последнем матче Энрике

Болельщики «Барселоны» вывесили баннер «Ты навсегда один из нас» в последнем матче Энрике

21 мая 2017, 21:36
7

«Барселона» принимает «Эйбар» в матче 38-го тура чемпионата Испании (0:1, 35-я минута). Главный тренер Луис Энрике проводит последний матч у руля каталонской команды в национальном первенстве. Испанец объявил о своем уходе в марте.

Перед началом встречи зрители «Камп Ноу» вывесили баннер с надписью «ты навсегда один из нас». Испанец выступал за «Барселону» с 1996 по 2004 год. Примечательно, что Лучо перешел в каталонский клуб из «Реала». Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, в первом полном сезоне выиграв с командой чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Энрикес Луис
Комментарии (7)
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Azat Hatamow
1495392344
Лучо, спасибо тебе за все! За требл, за Эль-Классико в Бернабеу (0:4), за сказочную игру с Парижанами (6:1)... Мы тебя никогда не забудем. Ты один из лучших тренеров в истории клуба. Удачи вам игроки, тренерский штаб, болельщики в финишной прямой к чемпионству! Удачи новому тренеру!
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Decorhome
1495393886
Браво. Молодцы
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NapaS
1495395101
Красивое завершение красивой истории. Молодцы
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dzhanavar
1495395149
Ты,один из немногих,котоые играли за обе великих испанских клубов! Был очень хорошим игроком,стал великолепным тренером. Удачи тебе,Луис,ждем тебя в новых грандах европейского футбола...
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Павел Буре
1495395197
просто болельщики еще не знают результат с Эйбаром!!! )))) А если честно спасибо луис, мне кажется надо было в прошлом году уходить, Не думаю что у Вальверде лучше получится, но так хочу ошибиться!!!
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the eternal knight
1495395281
он последним матчем решил сказать болельщикам "подтерется" этим баннером.
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dok66
1495437239
Дальнейших побед в карьере !
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