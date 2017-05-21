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    Болельщики «Барселоны» вывесили баннер «Ты навсегда один из нас» в последнем матче Энрике

    «Барселона» принимает «Эйбар» в матче 38-го тура чемпионата Испании (0:1, 35-я минута). Главный тренер Луис Энрике проводит последний матч у руля каталонской команды в национальном первенстве. Испанец объявил о своем уходе в марте.

    Перед началом встречи зрители «Камп Ноу» вывесили баннер с надписью «ты навсегда один из нас». Испанец выступал за «Барселону» с 1996 по 2004 год. Примечательно, что Лучо перешел в каталонский клуб из «Реала». Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, в первом полном сезоне выиграв с командой чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.

    Источник: Twitter

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    21.05.2017 21:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 10:13

      Дальнейших побед в карьере !

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 мая 2017, 22:34

      он последним матчем решил сказать болельщикам "подтерется" этим баннером.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 мая 2017, 22:33

      просто болельщики еще не знают результат с Эйбаром!!! )))) А если честно спасибо луис, мне кажется надо было в прошлом году уходить, Не думаю что у Вальверде лучше получится, но так хочу ошибиться!!!

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 мая 2017, 22:32

      Ты,один из немногих,котоые играли за обе великих испанских клубов! Был очень хорошим игроком,стал великолепным тренером. Удачи тебе,Луис,ждем тебя в новых грандах европейского футбола...

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 21 мая 2017, 22:31

      Красивое завершение красивой истории.
      Молодцы

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 мая 2017, 22:11

      Браво. Молодцы

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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 21 мая 2017, 21:45

      Лучо, спасибо тебе за все! За требл, за Эль-Классико в Бернабеу (0:4), за сказочную игру с Парижанами (6:1)...
      Мы тебя никогда не забудем.
      Ты один из лучших тренеров в истории клуба.
      Удачи вам игроки, тренерский штаб, болельщики в финишной прямой к чемпионству!
      Удачи новому тренеру!

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