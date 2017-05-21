Болельщики «Барселоны» вывесили баннер «Ты навсегда один из нас» в последнем матче Энрике

«Барселона» принимает «Эйбар» в матче 38-го тура чемпионата Испании (0:1, 35-я минута). Главный тренер Луис Энрике проводит последний матч у руля каталонской команды в национальном первенстве. Испанец объявил о своем уходе в марте.

Перед началом встречи зрители «Камп Ноу» вывесили баннер с надписью «ты навсегда один из нас». Испанец выступал за «Барселону» с 1996 по 2004 год. Примечательно, что Лучо перешел в каталонский клуб из «Реала». Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года, в первом полном сезоне выиграв с командой чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.