Тренер «Луча-Энергии» узнал от журналистов, что клуб вылетел в ПФЛ

Старший тренер «Луча-Энергии» Александр Ушахин после матча 38-го тура ФНЛ против «Мордовии» (1:1) только от журналистов узнал, что его команда вылетела в ПФЛ.

Отметим, что по итогам последнего тура клуб из Владивостока набрал 42 очка и расположился на 16-й позиции в турнирной таблице.

– Градус игры был очень высоким. Обе команды пытались остаться в ФНЛ. Победа давала прекрасные шансы «Мордовии». Между тем, «Лучу» поражение не обещало ничего хорошего. В целом, получилась очень тяжелая игра, а перед этим у нас была очень тяжелая дорога – сюда мы добирались больше суток. Я благодарен ребятам за самоотдачу. Очень благодарен за то, что сыграли дисциплинировано, верно выполнили тот план на игру, который мы готовили. Соперник представлялся нам играющей командой, которая много действует продольно, грамотно атакует, опасно выполняет стандарты. Ничья принесла очко, которое нам помогло.

– Простите, но вообще-то, судя по последним данным, вы тоже вылетаете...

– Вылетаем?!

– «Сибирь» и «Балтика» за счет побед поднялись выше в таблице.

– В таблицу еще не успели посмотреть… Признаться, вы меня расстроили.