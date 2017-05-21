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  • Тренер «Луча-Энергии» узнал от журналистов, что клуб вылетел в ПФЛ

Тренер «Луча-Энергии» узнал от журналистов, что клуб вылетел в ПФЛ

21 мая 2017, 12:31
9

Старший тренер «Луча-Энергии» Александр Ушахин после матча 38-го тура ФНЛ против «Мордовии» (1:1) только от журналистов узнал, что его команда вылетела в ПФЛ.

Отметим, что по итогам последнего тура клуб из Владивостока набрал 42 очка и расположился на 16-й позиции в турнирной таблице.

– Градус игры был очень высоким. Обе команды пытались остаться в ФНЛ. Победа давала прекрасные шансы «Мордовии». Между тем, «Лучу» поражение не обещало ничего хорошего. В целом, получилась очень тяжелая игра, а перед этим у нас была очень тяжелая дорога – сюда мы добирались больше суток. Я благодарен ребятам за самоотдачу. Очень благодарен за то, что сыграли дисциплинировано, верно выполнили тот план на игру, который мы готовили. Соперник представлялся нам играющей командой, которая много действует продольно, грамотно атакует, опасно выполняет стандарты. Ничья принесла очко, которое нам помогло.

– Простите, но вообще-то, судя по последним данным, вы тоже вылетаете...

– Вылетаем?!

– «Сибирь» и «Балтика» за счет побед поднялись выше в таблице.

– В таблицу еще не успели посмотреть… Признаться, вы меня расстроили.

Источник: ФК «Мордовия»
Россия. ФНЛ Луч Ушахин Александр
Комментарии (9)
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xapaycm
1495359526
Дело тренера, конечно же тренеровать и рассматривать каждый матч, как последний, но не знать какой результат необходим, это уже попустительство. Может быть и на ничью сознательно играли, не зная, что это вылет?
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multiscan
1495360097
Таких тренеришек надо лицензии лишать!
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x-x-x-x-x
1495360601
он поъож головой где то был а не с командой))). не достоин тренеровать. безразличие не должно быть у тренера
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hevbn 28
1495363052
Вот так просто обломали человека, это смешно в какой то степени, я первый раз слышу чтобы тренер забыл про все расклады во время последнего тура, а еще смешнее если кто то из помощников знал , но просто не хотел расстраивать во время игры.
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Обер-КанцлерЪ
1495375263
Это лучшая шутка дня, браво бомбардир.ру !
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Rainbringer
1495443448
ФНЛ в очередной раз подтверждает статус лучшей лиги мира. Луч без знания регламента прилетел в гости к Мордовии держать ничью, думая, что это поможет остаться в ФНЛ. В концовке матча команда играла на удержание счета, на отбой, потягивала время. Звучит финальный свисток. Команда вылетела, футболисты Луча счастливо обнимаются.
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Serjoga
1495769703
Если тренер перед игрой не знает какой ему нужен результат, то такой тренер команде на х... не нужен!
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