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    Тренер «Луча-Энергии» узнал от журналистов, что клуб вылетел в ПФЛ

    Старший тренер «Луча-Энергии» Александр Ушахин после матча 38-го тура ФНЛ против «Мордовии» (1:1) только от журналистов узнал, что его команда вылетела в ПФЛ.

    Отметим, что по итогам последнего тура клуб из Владивостока набрал 42 очка и расположился на 16-й позиции в турнирной таблице.

    – Градус игры был очень высоким. Обе команды пытались остаться в ФНЛ. Победа давала прекрасные шансы «Мордовии». Между тем, «Лучу» поражение не обещало ничего хорошего. В целом, получилась очень тяжелая игра, а перед этим у нас была очень тяжелая дорога – сюда мы добирались больше суток. Я благодарен ребятам за самоотдачу. Очень благодарен за то, что сыграли дисциплинировано, верно выполнили тот план на игру, который мы готовили. Соперник представлялся нам играющей командой, которая много действует продольно, грамотно атакует, опасно выполняет стандарты. Ничья принесла очко, которое нам помогло.

    – Простите, но вообще-то, судя по последним данным, вы тоже вылетаете...

    – Вылетаем?!

    – «Сибирь» и «Балтика» за счет побед поднялись выше в таблице.

    – В таблицу еще не успели посмотреть… Признаться, вы меня расстроили.

    Источник: ФК «Мордовия»

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    21.05.2017 12:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 мая 2017, 06:35

      Если тренер перед игрой не знает какой ему нужен результат, то такой тренер команде на х... не нужен!

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 22 мая 2017, 11:57

      ФНЛ в очередной раз подтверждает статус лучшей лиги мира. Луч без знания регламента прилетел в гости к Мордовии держать ничью, думая, что это поможет остаться в ФНЛ. В концовке матча команда играла на удержание счета, на отбой, потягивала время. Звучит финальный свисток. Команда вылетела, футболисты Луча счастливо обнимаются.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 мая 2017, 17:01

      Это лучшая шутка дня, браво бомбардир.ру !

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Обер-КанцлерЪ 22 мая 2017, 11:54

      Это не шутка, к сожалению =)

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 мая 2017, 13:37

      Вот так просто обломали человека, это смешно в какой то степени, я первый раз слышу чтобы тренер забыл про все расклады во время последнего тура, а еще смешнее если кто то из помощников знал , но просто не хотел расстраивать во время игры.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 мая 2017, 12:56

      он поъож головой где то был а не с командой))). не достоин тренеровать. безразличие не должно быть у тренера

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 мая 2017, 12:48

      Таких тренеришек надо лицензии лишать!

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 21 мая 2017, 12:38

      Дело тренера, конечно же тренеровать и рассматривать каждый матч, как последний, но не знать какой результат необходим, это уже попустительство.
      Может быть и на ничью сознательно играли, не зная, что это вылет?

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > xapaycm 22 мая 2017, 11:53

      Так и было. Эти гении в концовке тупо держали мяч и всеми силами цеплялись за спасительную, как они думали, ничейку.

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