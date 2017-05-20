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    Симеоне: «В понедельник обсудим с руководством «Атлетико» мое будущее»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что в понедельник, 22 мая, обсудит свое дальнейшее будущее с клубным руководством.

    Ранее сообщалось, что аргентинский специалист может сменить «матрасников» на «Интер».

    «Мы всегда говорили, что будем обсуждать мое только по завершении сезона. В понедельник я встречусь с генеральным директором Мигелем Анхелем и спортивным директором Андреа Бертой. Вместе мы изучим варианты, которые лучше всего подойдут клубу и мне.

    У нас есть прочный фундамент. За шесть лет команда достигла потрясающих успехов. Переезд на новый стадион заставит нас принять меры, чтобы стать еще лучше», – сказал Симеоне.

    Перед заключительным туром Примеры «Атлетико» обеспечил себе третье место. Также мадридцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (0:3; 2:1).

    Источник: Football Italia

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    20.05.2017 15:36
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