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    Игуаин: «Спасибо «Наполи» и Сарри, но перейдя в «Ювентус», я сделал правильный выбор»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поблагодарил свой бывший клуб «Наполи» и его главного тренера Маурицио Сарри, подчеркнув при этом, что переход в «старую синьору» стал для него правильным шагом.

    «У меня прекрасные воспоминания о «Наполи», и нет никаких претензий. Я всегда буду благодарить Неаполь. Это был единственный клуб, который пожелал приобрести меня, когда я решил покинуть «Реал», и за это я буду всегда ему благодарен.

    Я никогда не забуду эти три изумительных года. Я думаю, в Неаполе много людей, которые любят меня за все, что я сделал, но есть и многие, кто меня ненавидит. Но я об этом не беспокоюсь. Меня волнует только то, кто я, и что я сделал для этой команды.

    Я профессионал и сделал правильный выбор для себя. Было нелегко, до меня доходили слухи, что «Ювентус» готов заплатить сумму отступных, но в это не верилось. Повторюсь, это было очень, очень трудное решение.

    С того самого дня, как я понял, что «бьянконери» действительно очень хотят меня приобрести, я сказал: «Давайте скорее решим этот вопрос». Если вы не рискуете в жизни, вы не достигаете ничего важного. И я захотел рискнуть.

    Результаты «Ювентуса» в Италии и Европе в этом году доказывают, что я был прав. Таков мой характер, я ничего не боюсь. Я сказал себе, что мне нужно это сделать, и я сделал это. Это был нелегкий выбор, но мне следовало его сделать.

    Я совершил важный шаг в профессиональном и личном планах. Мне нравятся новые вызовы, и я стараюсь выйти из них победителем.

    Маурицио Сарри – один из тех тренеров, который оказал мне большое доверие. Он прекрасно знает, как сильно я забочусь о нем и как я ему благодарен. Соглашусь, что мы продолжим поддерживать связь, ведь он дал мне очень многое», – сказал Игуаин.

    Источник: Football Italia

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    20.05.2017 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 15:56

      Игуану есть что доказывать на поле Реалу в финале . Будет битва . А после выигрыша Юве все фанаты Напали забудут свои обиды !

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