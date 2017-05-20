Игуаин: «Спасибо «Наполи» и Сарри, но перейдя в «Ювентус», я сделал правильный выбор»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поблагодарил свой бывший клуб «Наполи» и его главного тренера Маурицио Сарри, подчеркнув при этом, что переход в «старую синьору» стал для него правильным шагом.

«У меня прекрасные воспоминания о «Наполи», и нет никаких претензий. Я всегда буду благодарить Неаполь. Это был единственный клуб, который пожелал приобрести меня, когда я решил покинуть «Реал», и за это я буду всегда ему благодарен.

Я никогда не забуду эти три изумительных года. Я думаю, в Неаполе много людей, которые любят меня за все, что я сделал, но есть и многие, кто меня ненавидит. Но я об этом не беспокоюсь. Меня волнует только то, кто я, и что я сделал для этой команды.

Я профессионал и сделал правильный выбор для себя. Было нелегко, до меня доходили слухи, что «Ювентус» готов заплатить сумму отступных, но в это не верилось. Повторюсь, это было очень, очень трудное решение.

С того самого дня, как я понял, что «бьянконери» действительно очень хотят меня приобрести, я сказал: «Давайте скорее решим этот вопрос». Если вы не рискуете в жизни, вы не достигаете ничего важного. И я захотел рискнуть.

Результаты «Ювентуса» в Италии и Европе в этом году доказывают, что я был прав. Таков мой характер, я ничего не боюсь. Я сказал себе, что мне нужно это сделать, и я сделал это. Это был нелегкий выбор, но мне следовало его сделать.

Я совершил важный шаг в профессиональном и личном планах. Мне нравятся новые вызовы, и я стараюсь выйти из них победителем.

Маурицио Сарри – один из тех тренеров, который оказал мне большое доверие. Он прекрасно знает, как сильно я забочусь о нем и как я ему благодарен. Соглашусь, что мы продолжим поддерживать связь, ведь он дал мне очень многое», – сказал Игуаин.