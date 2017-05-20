Глушаков: «Игроки сборной России в долгу перед болельщиками»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017. Футболист признался, что выход в полуфинал турнира, который пройдет этим летом в четырех городах России, станет успехом для национальной команды.

– Впереди сборная. Какой результат будет успешным на Кубке Конфедераций?

– Мы в долгу перед болельщиками. Последние наши игры не впечатляют. Но, смотрите, несколько сборников стали чемпионами со «Спартаком». И претензий нет, потому что играем хорошо. ЦСКА, видимо, будет выступать в Лиге чемпионов – тоже успех. То есть многие ребята провели хороший сезон. Значит – можем! Но, конечно, буду осторожничать и скажу, что выход в полуфинал уже станет успехом. И вдохнет в нас уверенности.