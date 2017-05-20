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    Глушаков: «Игроки сборной России в долгу перед болельщиками»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017. Футболист признался, что выход в полуфинал турнира, который пройдет этим летом в четырех городах России, станет успехом для национальной команды.

    – Впереди сборная. Какой результат будет успешным на Кубке Конфедераций?

    – Мы в долгу перед болельщиками. Последние наши игры не впечатляют. Но, смотрите, несколько сборников стали чемпионами со «Спартаком». И претензий нет, потому что играем хорошо. ЦСКА, видимо, будет выступать в Лиге чемпионов – тоже успех. То есть многие ребята провели хороший сезон. Значит – можем! Но, конечно, буду осторожничать и скажу, что выход в полуфинал уже станет успехом. И вдохнет в нас уверенности.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.05.2017 11:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 мая 2017, 10:03

      В пожизненном долгу!

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 22 мая 2017, 08:42

      Разговорчивость Глушакова начинает напрягать. Еще ничего сверхестественного не свершил, а уже почти каждый день в СМИ.
      Такое впечатление, что Глушаков уже мнит себя местным Месси или Роналду, или как минимум забил победный гол в финале Кубка Мира.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 мая 2017, 15:14

      Глушаков: Мы в долгу перед болельщиками...
      Болельщик: Будете раздавать кредиты?
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