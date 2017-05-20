Защитник «Монако» Менди попал в сферу интересов «Ливерпуля»

Защитник «Монако» Бенжамин Менди может продолжить карьеру в АПЛ.

Согласно информации источника, 22-летний футболист попал в сферу интересов «Ливерпуля». Английский клуб намерен приобрести француза этим летом и уже готовит предложение о трансфере игрока.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Менди со стороны «Челси», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», Манчестер Сити» и «Реала».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Менди провел 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.