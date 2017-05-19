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Пьянич: «Аллегри помог мне вырасти как футболисту»

19 мая 2017, 19:17
2

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился впечатлениями от работы с главным тренером Массимилиано Аллегри.

«Ювентус», «Рома» и «Наполи» – очень сильные команды, которые сделали текущий сезон великолепным. Борьба в чемпионате еще не окончена, и мы постаремся поставить точку в воскресном матче против «Кротоне». На протяжении сезона мы выступали так внушительно потому, что имели сильных конкурентов. Как сказал тренер, мы были командой убийц.

Аллегри помог мне вырасти как футболисту. В этом сезоне тренер был очень важен для меня, как и для всей команды, каждый член которой определенно прибавил в развитии. Я много научился. Спасибо партнерам, тренеру, штабу команды и всем остальным», – сказал 27-летний хавбек.

Босниец перешел в туринский клуб в июле 2016 года из «Ромы» за 32 миллиона евро. В дебютном сезоне на его счету восемь голов и 14 результативных передач в 44-х матчах всех турниров. «Бьянконери» лидируют в турнирной таблице Серии А. 3-го июня команда встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

После первого полуфинала Лиги чемпионов против «Монако» (2:0) Аллегри сказал, что Пьяничу не стоит слишком резко реагировать на неудачи.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Пьянич Миралем Аллегри Массимилиано
Комментарии (2)
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Juve1897
1495210978
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ItalianFootball
1495265158
Я понимаю, Балканы, нервы,характер, но Аллегри был прав недавно - меньше психуй, злись, концентрируйся на матче и мяче. И будет нам достойная замена Пирло.
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