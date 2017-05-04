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    Аллегри: «Я очень зол на Пьянича – он может стать одним из лучших полузащитников мира, но делает трагедию из каждой неточной передачи»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог победе над «Монако» (2:0) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

    «Парни провели отличный матч. Оборонялись очень хорошо. Это непросто, ведь в атаке «Монако» полно быстрых игроков. Мы допустили достаточно ошибок, но Буффон выручил при счете 0:0. Уровень моих игроков позволил хорошо подготовить их к этой игре. Чтобы достичь результата, надо рисковать как в нападении, так и в защите. Футболисты сделали именно это.

    Я рад за Буффона. Джиджи остается лучшим вратарем мира. Он очень хорош и уже доказал это в матчах против «Барселоны». Как и все великие игроки, он способен влиять на исход игр.

    У Дани Алвеса после перехода из «Барселоны» были проблемы со здоровьем, он должен был узнать новых партнеров, привыкнуть к среде и нашей тактике. Его голевые передачи сегодня были потрясающими.

    Я очень зол на Пьянича. Он может войти в тройку лучших полузащитников мира, но делает трагедию из каждой неточной передачи. Ему не стоит беспокоиться, потому как он игрок еще не реализовал весь свой потенциал», – считает итальянец.

    Ответный матч состоится 9-го мая на «Ювентус Стэдиум».

    Источник: ESPN

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    04.05.2017 14:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 мая 2017, 20:03

      Точно.Пьянич,как пьянич.
      После игры 28 марта ,в Таллине,где хорваты проиграли эстонцам 0-3 !,
      тоже ныл - погода не та,поле не то,мяч не тот.......так и уехал....

      0
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      ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 > alex1951 8 мая 2017, 11:20

      он выступает за сборную боснию и герцеговины

      0
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > bayern06 8 мая 2017, 12:58

      ты прав....
      перепутал с М.Пьяца,чего по пьяне бывает:0)

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 4 мая 2017, 18:29

      Аллегри пожалуйста ТОЛЬКО НЕ В АРСЕНАЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 4 мая 2017, 16:11

      ФОРТУНА БЫЛА НА СТОРОНЕ ЮВЕНТУСА!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Himik007 4 мая 2017, 15:44

      Есле в финале Буфон не пропустит надо ему ЗМ дать, он за свою карьеру заслужил!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Himik007 4 мая 2017, 21:59

      Да же если пропустит,но Ювентус выиграет ЛЧ то надо дать Золотой Мяч!

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 4 мая 2017, 15:42

      Пьянич очень перспективный футболер. Смотрелся вчера очень прилично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 4 мая 2017, 15:38

      Пусть найдёт себе какого-нибудь Трезвича)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 мая 2017, 15:27

      Он просто старается делать свою работу хорошо.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 4 мая 2017, 14:43

      Блин.
      Вот ощущение, что разные люди копируют текст новости и составляют заголовки.
      "он может стать лучшим полузащитником мира"
      "он может войти в тройку лучших полузащитников мира"
      Для вас - нет разницы?

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Protosser 4 мая 2017, 16:12

      Среди тысячи, быть в первой десятке, это значит быть лучшим.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > neveldomha 4 мая 2017, 16:15

      Ты автор заголовка?
      "Прилагательное: хороший
      Сравнительная степень: лучше (простая форма) и более (менее) хороший (сложная форма)
      Превосходная степень: лучший (простая форма) и самый хороший (сложная форма)"

      Превосходная степень - означает БЫТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ.
      А быть в первой в десятке - это быть ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ.

      0
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Protosser 4 мая 2017, 16:19

      Исправили.. спасибо)

      -1
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