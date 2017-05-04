Аллегри: «Я очень зол на Пьянича – он может стать одним из лучших полузащитников мира, но делает трагедию из каждой неточной передачи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог победе над «Монако» (2:0) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

«Парни провели отличный матч. Оборонялись очень хорошо. Это непросто, ведь в атаке «Монако» полно быстрых игроков. Мы допустили достаточно ошибок, но Буффон выручил при счете 0:0. Уровень моих игроков позволил хорошо подготовить их к этой игре. Чтобы достичь результата, надо рисковать как в нападении, так и в защите. Футболисты сделали именно это.

Я рад за Буффона. Джиджи остается лучшим вратарем мира. Он очень хорош и уже доказал это в матчах против «Барселоны». Как и все великие игроки, он способен влиять на исход игр.

У Дани Алвеса после перехода из «Барселоны» были проблемы со здоровьем, он должен был узнать новых партнеров, привыкнуть к среде и нашей тактике. Его голевые передачи сегодня были потрясающими.

Я очень зол на Пьянича. Он может войти в тройку лучших полузащитников мира, но делает трагедию из каждой неточной передачи. Ему не стоит беспокоиться, потому как он игрок еще не реализовал весь свой потенциал», – считает итальянец.

Ответный матч состоится 9-го мая на «Ювентус Стэдиум».