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  • Аллегри: «Я очень зол на Пьянича – он может стать одним из лучших полузащитников мира, но делает трагедию из каждой неточной передачи»

Аллегри: «Я очень зол на Пьянича – он может стать одним из лучших полузащитников мира, но делает трагедию из каждой неточной передачи»

4 мая 2017, 14:33
13

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог победе над «Монако» (2:0) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

«Парни провели отличный матч. Оборонялись очень хорошо. Это непросто, ведь в атаке «Монако» полно быстрых игроков. Мы допустили достаточно ошибок, но Буффон выручил при счете 0:0. Уровень моих игроков позволил хорошо подготовить их к этой игре. Чтобы достичь результата, надо рисковать как в нападении, так и в защите. Футболисты сделали именно это.

Я рад за Буффона. Джиджи остается лучшим вратарем мира. Он очень хорош и уже доказал это в матчах против «Барселоны». Как и все великие игроки, он способен влиять на исход игр.

У Дани Алвеса после перехода из «Барселоны» были проблемы со здоровьем, он должен был узнать новых партнеров, привыкнуть к среде и нашей тактике. Его голевые передачи сегодня были потрясающими.

Я очень зол на Пьянича. Он может войти в тройку лучших полузащитников мира, но делает трагедию из каждой неточной передачи. Ему не стоит беспокоиться, потому как он игрок еще не реализовал весь свой потенциал», – считает итальянец.

Ответный матч состоится 9-го мая на «Ювентус Стэдиум».

Источник: ESPN
Лига чемпионов Ювентус Пьянич Миралем Аллегри Массимилиано
Комментарии (13)
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Protosser
1493898235
Блин. Вот ощущение, что разные люди копируют текст новости и составляют заголовки. "он может стать лучшим полузащитником мира" "он может войти в тройку лучших полузащитников мира" Для вас - нет разницы?
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DIDI 23
1493900854
Он просто старается делать свою работу хорошо.
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Nikiforof
1493901772
Пьянич очень перспективный футболер. Смотрелся вчера очень прилично.
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Himik007
1493901859
Есле в финале Буфон не пропустит надо ему ЗМ дать, он за свою карьеру заслужил!
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RUPRICHT
1493903480
ФОРТУНА БЫЛА НА СТОРОНЕ ЮВЕНТУСА!!!!
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SnoopiDu
1493911757
Аллегри пожалуйста ТОЛЬКО НЕ В АРСЕНАЛ!!!
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alex1951
1493917417
Точно.Пьянич,как пьянич. После игры 28 марта ,в Таллине,где хорваты проиграли эстонцам 0-3 !, тоже ныл - погода не та,поле не то,мяч не тот.......так и уехал....
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