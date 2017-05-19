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Федун хотел пригласить в «Спартак» Конте

19 мая 2017, 16:18
4

Владелец «Спартака» Леонид Федун хотел назначить на пост главного тренера московской команды итальянского специалиста Антонио Конте, ныне возглавляющего «Челси». Об этом в своей новой книге, посвященной чемпионству красно-белых, написал известный журналист Игорь Рабинер.

«Федун утверждает, что впервые услышал о Каррере как раз от Конте, когда вел с ним переговоры о приходе в «Спартак», – в этом случае Массимо пришел бы в качестве помощника. По поводу Конте удалось выяснить некоторые подробности. Разговор с нынешним главным тренером «Челси» у первого лица «Спартака» был за две недели до того, как главным тренером красно-белых был назначен Мурат Якин. Сам же Конте тогда ушел из «Ювентуса» – и только в августе 2014-го возглавил сборную Италии. В зазоре между двумя этими престижными работами у него и были переговоры со «Спартаком».

Понятно, что итальянец был более предпочтительной кандидатурой, чем турецкий швейцарец. Но уровень игроков, которых затребовал бы приобрести Конте, тогдашнему уровню возможностей Федуна (тем более рубль тогда как раз начал резко падать) не соответствовал. Хотя впечатление он произвел колоссальное – не постеснялся, например, даже нарисовать схемы, по которым он строил игру своего «Ювентуса».

А два года спустя, после того, как совет директоров «Спартака» оставит Аленичева на посту главного тренера, Федун решит, что надо укрепить его штаб. И поручит гендиректору Родионову подобрать кандидатуры. У того состоится разговор с тренером вратарей Джанлукой Риомми.

Тот переговорит с Конте, с которым когда-то работал в клубе «Ареццо» – первой команде, которую тренировал будущий босс «Юве», «Скуадры Адзурры» и «Челси». И тот, уже понимая, что его ограничили по количеству итальянских помощников в «Челси» и взять Карреру в Лондон не сможет, порекомендовал его старому знакомому.

После чего Риомми скажет Родионову: «У меня есть человек». И Родионов с Аленичевым полетят на переговоры в расположение сборной Италии на французском Евро-2016», – сообщил Рабинер.

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Челси Спартак Конте Антонио Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (4)
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dok66
1495202575
Ну хоть бы смотрели за текстом ! Как Федун мог "назначить ?" Конте ? Предложить контракт , да ? Но денег не хватило , их и сейчас не хватит .
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Mahone
1495203310
Что было то было,теперь Каррера рулит,пока неплохо,а так жизнь покажет ,только Венгер и Фергюссон долго держали руль у одной команды-но это редкость
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Spartak-SV
1495206602
Да всё нормуль....Каррера лучший....в СМ....
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ItalianFootball
1495265295
Давно таких бла-бла-бла не слышал.
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