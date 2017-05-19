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  • КДК РФС дисквалифицировал Цакташа на две игры за грубый фол на Березуцком

КДК РФС дисквалифицировал Цакташа на две игры за грубый фол на Березуцком

19 мая 2017, 13:08
11

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ дисквалифицирован на два матча чемпионата России. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что хорватский футболист в игре против ЦСКА (0:2) получил прямую красную карточку за грубый фол на защитнике армейцев Василии Березуцком, который затем был заменен.

«По матчу «Рубин» — ЦСКА мы рассмотрели удаление игрока «Рубина» Цакташа, он был приглашен на заседание.

Рассмотрев все материалы, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РФПЛ, с учетом автоматической», – заявил Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Березуцкий Василий Цакташ Мийо Григорьянц Артур
Комментарии (11)
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Чеба
1495188688
Обидели деда)))
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xColaz
1495189305
И правда нажаловался. А вот если бы наоборот Цакташ бумажку накатал, то вряд ли делу ход бы дали)
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Dgad
1495189943
Фол действительно грубый и не спортивный.
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forward33
1495190196
Прошёлся по ахиллу, ну просто бэтмен
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dok66
1495200856
Фол был , и чего копья ломать ? Березуцкий никогда просто так не падает ! Подкатом здесь и не пахло .
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FaTeK1945ru
1495209308
...таких моментов,с участием Вернблума за один тайм игры---около 3-х,ну давайте расстреляйте Цакташа,его можно он из Рубина.
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Masteralex
1495262921
не удивлен, потому что так фолить нельзя, могли бы и 3 дать, чтобы другим неповадно было специально прыгать сзади шипами в ногу
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