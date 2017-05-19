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    КДК РФС дисквалифицировал Цакташа на две игры за грубый фол на Березуцком

    Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ дисквалифицирован на два матча чемпионата России. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    Напомним, что хорватский футболист в игре против ЦСКА (0:2) получил прямую красную карточку за грубый фол на защитнике армейцев Василии Березуцком, который затем был заменен.

    «По матчу «Рубин» — ЦСКА мы рассмотрели удаление игрока «Рубина» Цакташа, он был приглашен на заседание.

    Рассмотрев все материалы, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РФПЛ, с учетом автоматической», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2017 13:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 мая 2017, 09:48

      не удивлен, потому что так фолить нельзя, могли бы и 3 дать, чтобы другим неповадно было специально прыгать сзади шипами в ногу

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 19 мая 2017, 18:55

      ...таких моментов,с участием Вернблума за один тайм игры---около 3-х,ну давайте расстреляйте Цакташа,его можно он из Рубина.

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      Рейтинг: +192

      LINED > FaTeK1945ru 20 мая 2017, 11:32

      Покажи мне хоть один такой момент

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > LINED 21 мая 2017, 13:29

      ...сынок,смотри футбол от ЦСКА,увидишь.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 16:34

      Фол был , и чего копья ломать ? Березуцкий никогда просто так не падает ! Подкатом здесь и не пахло .

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      Рейтинг: +800

      forward33 19 мая 2017, 13:36

      Прошёлся по ахиллу, ну просто бэтмен

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 мая 2017, 13:32

      Фол действительно грубый и не спортивный.

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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 мая 2017, 13:21

      И правда нажаловался. А вот если бы наоборот Цакташ бумажку накатал, то вряд ли делу ход бы дали)

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 19 мая 2017, 13:11

      Обидели деда)))

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