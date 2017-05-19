КДК РФС дисквалифицировал Цакташа на две игры за грубый фол на Березуцком

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ дисквалифицирован на два матча чемпионата России. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что хорватский футболист в игре против ЦСКА (0:2) получил прямую красную карточку за грубый фол на защитнике армейцев Василии Березуцком, который затем был заменен.

«По матчу «Рубин» — ЦСКА мы рассмотрели удаление игрока «Рубина» Цакташа, он был приглашен на заседание.

Рассмотрев все материалы, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РФПЛ, с учетом автоматической», – заявил Григорьянц.