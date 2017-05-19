Витсель верит в победу Бельгии на чемпионате мира-2018

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассчитывает на победу в предстоящем чемпионате мира-2018 в России. По его словам, состав национальной команды позволяет замахнуться на такую цель.

«У сборной Бельгии есть хороший шанс выиграть чемпионат мира. Но нужно тщательно готовиться и подходить к каждой игре. На сегодняшний день у нас собрана отличная команда, в составе которой выступают топ-футболисты. При этом Бельгия должна быть сильна в первую очередь как коллектив, как одно целое.

Не стоит забывать, что есть сборные, которые превосходят нас. Это Италия, Испания, Германия и Бразилия. Нам следует верить в себя, хорошо готовиться к матчам и, конечно же, немного удачи нам никогда не помешает. Все это нужно для победы на мировом первенстве», – сказал Витсель.

После пяти туров сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы H, опережая идущую на втором месте Грецию на два очка.