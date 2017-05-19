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    Витсель верит в победу Бельгии на чемпионате мира-2018

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассчитывает на победу в предстоящем чемпионате мира-2018 в России. По его словам, состав национальной команды позволяет замахнуться на такую цель.

    «У сборной Бельгии есть хороший шанс выиграть чемпионат мира. Но нужно тщательно готовиться и подходить к каждой игре. На сегодняшний день у нас собрана отличная команда, в составе которой выступают топ-футболисты. При этом Бельгия должна быть сильна в первую очередь как коллектив, как одно целое.

    Не стоит забывать, что есть сборные, которые превосходят нас. Это Италия, Испания, Германия и Бразилия. Нам следует верить в себя, хорошо готовиться к матчам и, конечно же, немного удачи нам никогда не помешает. Все это нужно для победы на мировом первенстве», – сказал Витсель.

    После пяти туров сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы H, опережая идущую на втором месте Грецию на два очка.

    Источник: ФИФА

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    19.05.2017 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 мая 2017, 10:51

      Да ладно, у нас Фурсенко даже в победу сборной России верил, так что Витселю простительно ))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2017, 10:17

      полный бред, бразильцы главные претенденты

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