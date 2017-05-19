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    Алонсо поставил тройку себе за карьеру в футболе

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо считает себя приверженцем чистой игры, без грубости. Именно таким он хотел бы остаться в памяти болельщиков.

    «Я хочу, чтобы меня помнили как игрока, который всегда был за чистый футбол. Для меня самым важным всегда была игра, а не то, что происходило вне поля или на страницах газет. Я с радостью испытывал на себе все прелести футбола в разных странах, относился с уважением к спорту, партнерам по команде.

    Я именно так воспринимал всегда футбол. Но я не могу контролировать мнение людей и не осмеливаюсь ставить себе оценку. Если бы меня спросили, как я сдал этот экзамен, то я бы поставил себе оценку «удовлетворительно», – сказал Алонсо.

    По окончании сезона испанец решил завершить свою профессиональную карьеру. Он выступал за «Реал Сосьедад» (1999-2004), «Ливерпуль» (2004-2009) и мадридский «Реал» (2009-2014).

    Источник: Marca

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    19.05.2017 09:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 20 мая 2017, 22:40

      А почему в данном контексте "удовлетворительно" - это тройка? Возможно, Алонсо имел ввиду, что просто доволен своей карьерой.

      0
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      Рейтинг: +55

      Vaval 19 мая 2017, 14:35

      Алонсо был моим кумиром, всегда восхищался им.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:37

      Пару лет бы дотянул, чтоб стабильно везде по 5 лет хороших впечатлений оставит. Помню его первый гол в сезоне это - ПУШКА СТРАШНАЯ!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 мая 2017, 10:01

      Самокритичность - хорошее качество. Игрок Алонсо конечно фантастический 100%.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 19 мая 2017, 09:47

      Низковато, я бы 4 с + поставил!!!

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