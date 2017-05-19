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Алонсо поставил тройку себе за карьеру в футболе

19 мая 2017, 09:31
5

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо считает себя приверженцем чистой игры, без грубости. Именно таким он хотел бы остаться в памяти болельщиков.

«Я хочу, чтобы меня помнили как игрока, который всегда был за чистый футбол. Для меня самым важным всегда была игра, а не то, что происходило вне поля или на страницах газет. Я с радостью испытывал на себе все прелести футбола в разных странах, относился с уважением к спорту, партнерам по команде.

Я именно так воспринимал всегда футбол. Но я не могу контролировать мнение людей и не осмеливаюсь ставить себе оценку. Если бы меня спросили, как я сдал этот экзамен, то я бы поставил себе оценку «удовлетворительно», – сказал Алонсо.

По окончании сезона испанец решил завершить свою профессиональную карьеру. Он выступал за «Реал Сосьедад» (1999-2004), «Ливерпуль» (2004-2009) и мадридский «Реал» (2009-2014).

Источник: Marca
Германия. Бундеслига Бавария Алонсо Хаби
Комментарии (5)
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Parham
1495176438
Низковато, я бы 4 с + поставил!!!
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Pro100Kid
1495177309
Самокритичность - хорошее качество. Игрок Алонсо конечно фантастический 100%.
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ItalianFootball
1495179439
Пару лет бы дотянул, чтоб стабильно везде по 5 лет хороших впечатлений оставит. Помню его первый гол в сезоне это - ПУШКА СТРАШНАЯ!
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Vaval
1495193735
Алонсо был моим кумиром, всегда восхищался им.
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Mr.Kramer
1495309236
А почему в данном контексте "удовлетворительно" - это тройка? Возможно, Алонсо имел ввиду, что просто доволен своей карьерой.
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