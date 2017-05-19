Алонсо поставил тройку себе за карьеру в футболе

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо считает себя приверженцем чистой игры, без грубости. Именно таким он хотел бы остаться в памяти болельщиков.

«Я хочу, чтобы меня помнили как игрока, который всегда был за чистый футбол. Для меня самым важным всегда была игра, а не то, что происходило вне поля или на страницах газет. Я с радостью испытывал на себе все прелести футбола в разных странах, относился с уважением к спорту, партнерам по команде.

Я именно так воспринимал всегда футбол. Но я не могу контролировать мнение людей и не осмеливаюсь ставить себе оценку. Если бы меня спросили, как я сдал этот экзамен, то я бы поставил себе оценку «удовлетворительно», – сказал Алонсо.

По окончании сезона испанец решил завершить свою профессиональную карьеру. Он выступал за «Реал Сосьедад» (1999-2004), «Ливерпуль» (2004-2009) и мадридский «Реал» (2009-2014).