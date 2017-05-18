Селюк: «Скорее всего, по окончании сезона Яя Туре станет свободным агентом»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал о будущем 34-летнего ивуарийца.

«Италия – красивая страна, и она очень нравится Яя. Уровень футбола в Серии А очень высок. На данный момент мы не проводили переговоров ни с одним клубов, но мы всегда открыты для сотрудничества. Мы готовы выслушать любое предложение и рассмотреть его. Туре – дорогостоящий игрок (10 миллионов евро по версии Transfermarkt – прим. «Бомбардира»), и не каждый клуб может позволить себе такого футболиста. Только большие клубы могут обеспечить приемлемы условия. К примеру, в Бундеслиге ему подошла бы «Бавария».

В футболе все возможно, но, скорее всего, по окончании сезона он станет свободным агентом. Мы точно не будем рассматривать предложения клубов США и Китая. Яя продолжит играть в Европе на высоком уровне. Он хочет выиграть как национальный титул, так и Лигу чемпионов», – сказал Селюк.

В текущем сезоне забил семь голов и отдал три голевых паса в 30-ти матчах всех турниров. Команда Хосепа Гвардиолы занимает третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство «горожан» намерено предложить ивуарийцу новый контракт.