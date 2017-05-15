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    «Манчестер Сити» готовит новый контракт для Яя Туре

    Руководство «Манчестер Сити» готовит предложение по новому контракту полузащитнику Яя Туре, который по окончании сезона станет свободным агентом. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах «горожан». До этого футболист не был включен в заявку «Сити» на групповой этап Лиги чемпионов, а первую игру в чемпионате Англии провел только 19 ноября.

    Напомним, что в такая ситуация сложилась из-за конфликта агента игрока Дмитрия Селюка с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой. Не смотря на это, Туре смог убедить тренерский штаб в своем профессионализме, вернув место в составе команды.

    Источник: BBC

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    15.05.2017 10:42
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