«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Яя Туре

Руководство «Манчестер Сити» готовит предложение по новому контракту полузащитнику Яя Туре, который по окончании сезона станет свободным агентом. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах «горожан». До этого футболист не был включен в заявку «Сити» на групповой этап Лиги чемпионов, а первую игру в чемпионате Англии провел только 19 ноября.

Напомним, что в такая ситуация сложилась из-за конфликта агента игрока Дмитрия Селюка с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой. Не смотря на это, Туре смог убедить тренерский штаб в своем профессионализме, вернув место в составе команды.