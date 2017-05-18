Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналдиньо сыграет в Парке Кубка конфедераций в Петербурге

    Пресс-служба РФС анонсировала матч между звездами мирового и российского футбола в Санкт-Петербурге.

    «В эти выходные Парк Кубка Конфедераций FIFA 2017 завершит путешествие по городам-организаторам «турнира чемпионов». 20-го и 21 мая Парк будет открыт на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, главного города Кубка Конфедераций. Среди многочисленных почетных гостей снова будет суперзвезда – победитель Чемпионата мира FIFA 2002, обладатель Кубка Конфедераций FIFA 2005, лучший футболист мира по версии FIFA 2004 и 2005 Роналдиньо!» – говорится в пресс-релизе.

    В составе мировых звезд также появятся Марсель Десайи, Гарри Кьюэлл, Джей-Джей Окоча, Витор Байя и Пабло Аймар.

    Россию представят Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2017 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 19 мая 2017, 06:04

      Будем посмотреть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 19 мая 2017, 01:13

      А Какиньё и Дзюбиньо приглашены)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 19 мая 2017, 00:06

      Вот бы посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Dankaz 18 мая 2017, 23:25

      А где защитники? Где Пуйоль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 18 мая 2017, 22:36

      О ништяк, надо будет сходить посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 21:47

      Ну список то будет сильно расширен . Валера будет комментировать , А вот Семак , Тихонов , Юран.... , мб и Аршавин , вполне могут появиться . Только не понятно , когда будет сие действо ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 18 мая 2017, 21:34

      А че Валеру не позвали??)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +190

      Konb48 > MrRonRSM 18 мая 2017, 22:05

      Кстати, да, Карпин и сейчас многим футболистам фору даст!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11