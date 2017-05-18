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Роналдиньо сыграет в Парке Кубка конфедераций в Петербурге

18 мая 2017, 21:29
8

Пресс-служба РФС анонсировала матч между звездами мирового и российского футбола в Санкт-Петербурге.

«В эти выходные Парк Кубка Конфедераций FIFA 2017 завершит путешествие по городам-организаторам «турнира чемпионов». 20-го и 21 мая Парк будет открыт на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, главного города Кубка Конфедераций. Среди многочисленных почетных гостей снова будет суперзвезда – победитель Чемпионата мира FIFA 2002, обладатель Кубка Конфедераций FIFA 2005, лучший футболист мира по версии FIFA 2004 и 2005 Роналдиньо!» – говорится в пресс-релизе.

В составе мировых звезд также появятся Марсель Десайи, Гарри Кьюэлл, Джей-Джей Окоча, Витор Байя и Пабло Аймар.

Россию представят Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Роналдиньо Аймар Пабло Кьюэлл Гарри
Комментарии (8)
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MrRonRSM
1495132494
А че Валеру не позвали??)))
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dok66
1495133243
Ну список то будет сильно расширен . Валера будет комментировать , А вот Семак , Тихонов , Юран.... , мб и Аршавин , вполне могут появиться . Только не понятно , когда будет сие действо ?
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myelementisearth
1495136183
О ништяк, надо будет сходить посмотреть.
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Dankaz
1495139143
А где защитники? Где Пуйоль?
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Борз-95
1495141598
Вот бы посмотреть.
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Firevet
1495145635
А Какиньё и Дзюбиньо приглашены)?
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zadira56
1495163071
Будем посмотреть)
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