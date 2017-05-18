Роналдиньо сыграет в Парке Кубка конфедераций в Петербурге

Пресс-служба РФС анонсировала матч между звездами мирового и российского футбола в Санкт-Петербурге.

«В эти выходные Парк Кубка Конфедераций FIFA 2017 завершит путешествие по городам-организаторам «турнира чемпионов». 20-го и 21 мая Парк будет открыт на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, главного города Кубка Конфедераций. Среди многочисленных почетных гостей снова будет суперзвезда – победитель Чемпионата мира FIFA 2002, обладатель Кубка Конфедераций FIFA 2005, лучший футболист мира по версии FIFA 2004 и 2005 Роналдиньо!» – говорится в пресс-релизе.

В составе мировых звезд также появятся Марсель Десайи, Гарри Кьюэлл, Джей-Джей Окоча, Витор Байя и Пабло Аймар.

Россию представят Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев.