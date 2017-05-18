Арбитражный суд принял заявление о банкротстве «Кубани»

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань». На данный момент не сообщается сумма задолженности краснодарского клуба перед компанией.

«Принять к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару», – говорится в решении арбитражного суда.

После 37 туров первенства ФНЛ «Кубань» располагается на десятой строчке в турнирной таблице.