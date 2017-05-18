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    Арбитражный суд принял заявление о банкротстве «Кубани»

    Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань». На данный момент не сообщается сумма задолженности краснодарского клуба перед компанией.

    «Принять к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару», – говорится в решении арбитражного суда.

    После 37 туров первенства ФНЛ «Кубань» располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 10:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 19 мая 2017, 15:10

      Проделки Галицкого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 мая 2017, 08:16

      Доконали, доброжелатели...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 18 мая 2017, 22:37

      Хороший , добротный клуб со своими традициями разворовали, разорили.... Жалко...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 18 мая 2017, 13:06

      Нужно конкретно брать за жопу тех "умников", которые в свое время выгнали из команды Виктора Гончаренко под предлогом укрепления дисциплины. Именно эти вороватые твари развалили крепкий и достойный клуб.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:52

      Переберутся в Сочи . Краснодару все равно битву проиграли .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 мая 2017, 11:50

      Вот опять одним клубом станет меньше.

      -1
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