Источник: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого на пост главного тренера

Английское издание The Telegraph сообщает о том, что руководство «Уотфорда» больше не рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Согласно источнику, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России входил в расширенный список кандидатов, но теперь приоритет отдан Марку Силве, который в январе возглавил «Халл Сити».

Пост освободился после отставки Вальтера Маццари. После 37-ми туров команда занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

В феврале «Бомбардир» писал о том, что Слуцкий может возглавить команду из Чемпионшпа.