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    Источник: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого на пост главного тренера

    Английское издание The Telegraph сообщает о том, что руководство «Уотфорда» больше не рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Согласно источнику, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России входил в расширенный список кандидатов, но теперь приоритет отдан Марку Силве, который в январе возглавил «Халл Сити».

    Пост освободился после отставки Вальтера Маццари. После 37-ми туров команда занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

    В феврале «Бомбардир» писал о том, что Слуцкий может возглавить команду из Чемпионшпа.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.05.2017 01:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:41

      Что было понятно и так .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 11:23

      Это только СМИ думают,что они рассматривали его кандидатуру. Они про него вообще знают?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 мая 2017, 10:17

      БЛ.....ь , он действительно думает, что нужен кому-то? ????!!! в АНГЛИИ? ?!?!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 мая 2017, 08:44

      Какая большая досада,
      Не нашла героя награда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      brost 18 мая 2017, 08:33

      Летом Краснодар возглавит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33429

      oyabun 18 мая 2017, 07:51

      Готов тренировать кого угодно, лишь бы это была команда из АПЛ? Даже если она на 16-м месте? И это после того как много лет являлся тренером Чемпионов России. Зачем же так унижаться, Леонид Викторович? Где же ваша гордость и чувство собственного достоинства? Не бедный же человек, которому позарез нужны средства для существования..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 18 мая 2017, 07:11

      Эх, Лёня,Лёня!!! В Англии футбол наверное есть!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 18 мая 2017, 05:59

      Жаль было бы интересно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 мая 2017, 05:10

      Ничего, Рома Абрамович всё равно Лёню куда-нибудь пристроит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 мая 2017, 03:50

      Как-то даже не удивилась этому...

      5
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