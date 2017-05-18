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  • Источник: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого на пост главного тренера

Источник: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого на пост главного тренера

18 мая 2017, 01:33
14

Английское издание The Telegraph сообщает о том, что руководство «Уотфорда» больше не рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Согласно источнику, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России входил в расширенный список кандидатов, но теперь приоритет отдан Марку Силве, который в январе возглавил «Халл Сити».

Пост освободился после отставки Вальтера Маццари. После 37-ми туров команда занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

В феврале «Бомбардир» писал о том, что Слуцкий может возглавить команду из Чемпионшпа.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Уотфорд Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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Клим Чугункин.
1495060715
Да кому этот пельмень нужын?Разве что на органы.
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rammax fcsm
1495062803
никому жидо-гамбургер не нужен.... не удивительно...
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vick-north-west
1495063372
Слуцкому поступило предложение от ФК Слуцк из Беларуси.
Ответить
арейская
1495068648
Как-то даже не удивилась этому...
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ДАША Д
1495073410
Ничего, Рома Абрамович всё равно Лёню куда-нибудь пристроит.
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С@НЁК.
1495076397
Жаль было бы интересно.
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oyabun
1495083080
Готов тренировать кого угодно, лишь бы это была команда из АПЛ? Даже если она на 16-м месте? И это после того как много лет являлся тренером Чемпионов России. Зачем же так унижаться, Леонид Викторович? Где же ваша гордость и чувство собственного достоинства? Не бедный же человек, которому позарез нужны средства для существования..
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subbotaspartak
1495086294
Какая большая досада, Не нашла героя награда.
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Юрэс
1495091850
БЛ.....ь , он действительно думает, что нужен кому-то? ????!!! в АНГЛИИ? ?!?!?
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OfaZavr
1495095804
Это только СМИ думают,что они рассматривали его кандидатуру. Они про него вообще знают?
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