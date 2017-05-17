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  • Луческу: «В этом сезоне было большое давление СМИ. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать»

Луческу: «В этом сезоне было большое давление СМИ. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать»

17 мая 2017, 23:03
9

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) отметил усиленное давление прессы на команду.

«Чемпионат еще не закончился, нам нужно подготовиться к московской встрече с «Локомотивом» (21-го мая – прим. «Бомбардира») и одержать там победу. Могу сразу отметить, что было очень большое давление СМИ, в особенности петербургской прессы. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать, ведь мы работали в очень сложных условиях. К сожалению, за последние двадцать лет это первый раз, когда моя команда может занять третье место. Больше всех расстроен этим результатом буду я», – сказал 71-летний румын.
Луческу возглавил петербургский клуб в июне 2016 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (9)
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bset
1495052147
А подтереть вам там ничего не надо было? 71 год мужику, а в каждом интервью сопли развешивает.
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slavа0508
1495053093
Все виноваты,,,,,судьи,,,,журналисты,,,,,,футболисты других команд которые почему не подымают лапки кверху перед Зенитом
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Ubuntu
1495053539
Это ему не Украина где судьбу чемпионства решают только два клуба
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Tostao
1495054619
... ведь мы работали в очень сложных условиях. --------------------------------------------- Это как? На углях и босыми ногами? Не кормили, забрасывали камнями, травили собаками и постоянно повышали норму выработки. Кто не выполнил - били кнутом.))
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Firevet
1495057705
Нужно было работать а не языком чесать
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forward33
1495060284
Спартак 16 лет чемпионство не выигрывал, там давления было в разы больше. А разговоры Луческу о судьях только делало хуже..
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grroznyi85
1495096166
А за что хвалить то? За плохую игру и твое нытье что-ли?
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dok66
1495099551
Ну теперь еще и СМИ виноваты ! А так бы захвалили , и все было бы очень ништяк !
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