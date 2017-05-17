Луческу: «В этом сезоне было большое давление СМИ. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) отметил усиленное давление прессы на команду.

«Чемпионат еще не закончился, нам нужно подготовиться к московской встрече с «Локомотивом» (21-го мая – прим. «Бомбардира») и одержать там победу. Могу сразу отметить, что было очень большое давление СМИ, в особенности петербургской прессы. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать, ведь мы работали в очень сложных условиях. К сожалению, за последние двадцать лет это первый раз, когда моя команда может занять третье место. Больше всех расстроен этим результатом буду я», – сказал 71-летний румын.

Луческу возглавил петербургский клуб в июне 2016 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.