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    Луческу: «В этом сезоне было большое давление СМИ. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) отметил усиленное давление прессы на команду.

    «Чемпионат еще не закончился, нам нужно подготовиться к московской встрече с «Локомотивом» (21-го мая – прим. «Бомбардира») и одержать там победу. Могу сразу отметить, что было очень большое давление СМИ, в особенности петербургской прессы. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать, ведь мы работали в очень сложных условиях. К сожалению, за последние двадцать лет это первый раз, когда моя команда может занять третье место. Больше всех расстроен этим результатом буду я», – сказал 71-летний румын.
    Луческу возглавил петербургский клуб в июне 2016 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 23:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:25

      Ну теперь еще и СМИ виноваты ! А так бы захвалили , и все было бы очень ништяк !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 18 мая 2017, 11:29

      А за что хвалить то? За плохую игру и твое нытье что-ли?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 18 мая 2017, 01:31

      Спартак 16 лет чемпионство не выигрывал, там давления было в разы больше. А разговоры Луческу о судьях только делало хуже..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Firevet 18 мая 2017, 00:48

      Нужно было работать а не языком чесать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 мая 2017, 23:56

      ... ведь мы работали в очень сложных условиях.
      ---------------------------------------------
      Это как? На углях и босыми ногами? Не кормили, забрасывали камнями, травили собаками и постоянно повышали норму выработки. Кто не выполнил - били кнутом.))

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Tostao 18 мая 2017, 00:12

      У Коко права отняли, и шампанское ограничили ))))

      3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 мая 2017, 23:38

      Это ему не Украина где судьбу чемпионства решают только два клуба

      2
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 17 мая 2017, 23:31

      Все виноваты,,,,,судьи,,,,журналисты,,,,,,футболисты других команд которые почему не подымают лапки кверху перед Зенитом

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 мая 2017, 23:15

      А подтереть вам там ничего не надо было? 71 год мужику, а в каждом интервью сопли развешивает.

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 мая 2017, 23:07

      Нашёл козла отпущения...

      0
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