Луческу: «В этом сезоне было большое давление СМИ. Нужно было нас хвалить, а не только критиковать»

Ну теперь еще и СМИ виноваты ! А так бы захвалили , и все было бы очень ништяк !
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) отметил усиленное давление прессы на команду.
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) отметил усиленное давление прессы на команду.
А за что хвалить то? За плохую игру и твое нытье что-ли?
Спартак 16 лет чемпионство не выигрывал, там давления было в разы больше. А разговоры Луческу о судьях только делало хуже..
Нужно было работать а не языком чесать
... ведь мы работали в очень сложных условиях.
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Это как? На углях и босыми ногами? Не кормили, забрасывали камнями, травили собаками и постоянно повышали норму выработки. Кто не выполнил - били кнутом.))
Все виноваты,,,,,судьи,,,,журналисты,,,,,,футболисты других команд которые почему не подымают лапки кверху перед Зенитом
Нашёл козла отпущения...