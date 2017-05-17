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Кононов может стать главным тренером «Терека»

17 мая 2017, 18:01
21

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов может возглавить «Терек». По информации источника, руководство грозненского клуба рассматривает белорусского специалиста в качестве основного кандидата замены Рашида Рахимова, с которым команда не планирует продлевать контракт.

Сообщается, что 51-летний тренер посетит матч 29-го тура РФПЛ, в котором «Терек» встретится со «Спартаком».

Напомним, последним местом работы Кононова был «Краснодар», который он покинул в сентябре 2016 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Кононов Олег
Комментарии (21)
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мяч квадратный
1495033527
Придётся Кононову принять ислам и сделать обрезание.
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Excluz1ve
1495033929
Рашид Рахимов вытянул команду , зачем менять!!!
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APchelov
1495034305
Если так, то наконец-то в Тереке появится спокойный уравновешенный тренер
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NEON-SM
1495034392
Кононов классный тренер, это усиление безусловно, терек способен на большее
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alexfilatov
1495037655
Лучше бы его в Динамо!
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life85
1495039793
Надеюсь этого не будет,для Кононова это плохой вариант.
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Михас007
1495039995
Лучше в Анжи
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a-rakhmatov
1495041917
Не лучший вариант для Терека...."шило на мыло" меняют)))
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gambler35
1495044423
У Рахимова были проблемы со здоровьем, возможно это причина
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RJM555
1495090957
Дело в том что Рахимов сам не хочет оставаться в клубе просто подвели к окончанию контракта, а причиной этому является то что распродав игроков скажем среднего уровня(Маурисио, Аилтон, Рыбус, Адилсон, Айссати)взамен купили игроков которые не всегда попадают даже в основной состав(Оздоев, Бериша, Торже,Балай, Дьомбер) думаю что ситуация в клубе не изменится и с приходом кононова и максимум через пол года в лучшем случае он или сам уйдет или уйдут и клуб как и раньше будет тусовать всех тренеров которые сидят без работы. по моему мнению клуб сейчас совершает очень большую ошибку как бы Рахимова на пришлось через пол года обратно не позвали а это вопрос большой хочу напомнить что тоже самое было с Черчесовым если кто помнит.
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