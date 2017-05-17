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    Кононов может стать главным тренером «Терека»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов может возглавить «Терек». По информации источника, руководство грозненского клуба рассматривает белорусского специалиста в качестве основного кандидата замены Рашида Рахимова, с которым команда не планирует продлевать контракт.

    Сообщается, что 51-летний тренер посетит матч 29-го тура РФПЛ, в котором «Терек» встретится со «Спартаком».

    Напомним, последним местом работы Кононова был «Краснодар», который он покинул в сентябре 2016 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.05.2017 18:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +571

      RJM555 18 мая 2017, 10:02

      Дело в том что Рахимов сам не хочет оставаться в клубе просто подвели к окончанию контракта, а причиной этому является то что распродав игроков скажем среднего уровня(Маурисио, Аилтон, Рыбус, Адилсон, Айссати)взамен купили игроков которые не всегда попадают даже в основной состав(Оздоев, Бериша, Торже,Балай, Дьомбер) думаю что ситуация в клубе не изменится и с приходом кононова и максимум через пол года в лучшем случае он или сам уйдет или уйдут и клуб как и раньше будет тусовать всех тренеров которые сидят без работы. по моему мнению клуб сейчас совершает очень большую ошибку как бы Рахимова на пришлось через пол года обратно не позвали а это вопрос большой хочу напомнить что тоже самое было с Черчесовым если кто помнит.

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      Рейтинг: +240

      gambler35 17 мая 2017, 21:07

      У Рахимова были проблемы со здоровьем, возможно это причина

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 мая 2017, 20:25

      Не лучший вариант для Терека...."шило на мыло" меняют)))

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      Рейтинг: +239

      Михас007 17 мая 2017, 19:53

      Лучше в Анжи

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Михас007 17 мая 2017, 20:26

      В Анжи хороший тренер.....Григорян поднимет команду))

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      Рейтинг: +239

      Михас007 > a-rakhmatov 17 мая 2017, 20:27

      Не думаю

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      Рейтинг: +673

      life85 17 мая 2017, 19:49

      Надеюсь этого не будет,для Кононова это плохой вариант.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 мая 2017, 19:27

      Он чего-то слишком много может в последнее время, начиная с Казахстана.

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 17 мая 2017, 19:14

      Лучше бы его в Динамо!

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      Рейтинг: +673

      life85 > alexfilatov 17 мая 2017, 19:51

      Согласен, но это будет не честно по отношению к нынешнему тренеру.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 17 мая 2017, 19:08

      бред

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 мая 2017, 18:56

      если это правда то я рад этому! конечно Рахимов поднял Терек и сделал середняком крепким но надо идти дальше а он как видим не очень прогресируеть. Кононов выше классом тренер чем Рахимов.желаю удачи Рахимову в дальнейшем и Кононову с Тереком!!!!!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 18:52

      Рахимов не выполнил задачу на сезон , хотя только при нем команда поднялась . Кононов - на первую половину сезона ! Дальше не потянет в Тереке , не забывайте - это же Грозный !

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