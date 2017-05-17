Кононов может стать главным тренером «Терека»

Дело в том что Рахимов сам не хочет оставаться в клубе просто подвели к окончанию контракта, а причиной этому является то что распродав игроков скажем среднего уровня(Маурисио, Аилтон, Рыбус, Адилсон, Айссати)взамен купили игроков которые не всегда попадают даже в основной состав(Оздоев, Бериша, Торже,Балай, Дьомбер) думаю что ситуация в клубе не изменится и с приходом кононова и максимум через пол года в лучшем случае он или сам уйдет или уйдут и клуб как и раньше будет тусовать всех тренеров которые сидят без работы. по моему мнению клуб сейчас совершает очень большую ошибку как бы Рахимова на пришлось через пол года обратно не позвали а это вопрос большой хочу напомнить что тоже самое было с Черчесовым если кто помнит.
Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов может возглавить «Терек». По информации источника, руководство грозненского клуба рассматривает белорусского специалиста в качестве основного кандидата замены Рашида Рахимова, с которым команда не планирует продлевать контракт.
Сообщается, что 51-летний тренер посетит матч 29-го тура РФПЛ, в котором «Терек» встретится со «Спартаком».
Напомним, последним местом работы Кононова был «Краснодар», который он покинул в сентябре 2016 года.