Кононов может стать главным тренером «Терека»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов может возглавить «Терек». По информации источника, руководство грозненского клуба рассматривает белорусского специалиста в качестве основного кандидата замены Рашида Рахимова, с которым команда не планирует продлевать контракт.

Сообщается, что 51-летний тренер посетит матч 29-го тура РФПЛ, в котором «Терек» встретится со «Спартаком».

Напомним, последним местом работы Кононова был «Краснодар», который он покинул в сентябре 2016 года.