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Зобнина сравнили с Дзамброттой

17 мая 2017, 08:37
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил рост в мастерстве полузащитника Романа Зобнина. Специалист особо выделил способность футболиста играть на нескольких позициях.

«Все игроки выросли как в технической подготовке, так и в тактической. В ментальном плане тоже. Но самый серьезный прогресс у Романа Зобнина. У него есть все для того, чтобы стать очень хорошим футболистом. Он очень серьезный молодой человек и всегда работает по максимуму. Все это может сделать Романа серьезным игроком и чемпионом.

Знаю не так много игроков, которые могут закрыть три позиции. Возможно, Дзамбротта, который мог выйти и в обороне, и в средней линии. Дзамбротта мог, как Зобнин, менять позиции во время матча», – сказал Каррера.

Зобнин в текущем сезоне провел в чемпионате России 27 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзамбротта Джанлука Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (7)
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oyabun
1494999915
Роман очень круто прогрессировал всего за 1 сезон. Признаться когда его взяли в команду, думал "очередной заурядный игрок, взяли только за российский паспорт")) Кардинально поменял своё отношение к нему с течением сезона. Сейчас Зобнин один из основных игроков команды и трудно представить Спартак без него на поле.
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PNZ1985
1495007187
МАШИНА!
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ItalianFootball
1495007801
Помню Менеджеры футбольные начала 2000-ых. Дзам закрывал 4 позиции без потери рейтинга) Шикарно полезный был игрок!
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Д Альбертини
1495009358
Ну если уж сам Карерра его сравнил с Джанлукой Дзаброттой, значит оно так все и есть на самом деле)
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мяч квадратный
1495012066
Да его уже с Месси сравнивать пора. Великий Зобнин, ваистену великий. Патамушта он ведь в самом спартаке играет!
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Mahone
1495013852
Хвалить можно,но рановато,Парень с будущим,играть надо и играть,что бы быть классным игроком,удачи парень
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dok66
1495032543
РОману просто хочется пожелать не останавливаться в развитии , и не читать всякие комменты в интернете. Тогда будет все о"кей !
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