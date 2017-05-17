Зобнина сравнили с Дзамброттой

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил рост в мастерстве полузащитника Романа Зобнина. Специалист особо выделил способность футболиста играть на нескольких позициях.

«Все игроки выросли как в технической подготовке, так и в тактической. В ментальном плане тоже. Но самый серьезный прогресс у Романа Зобнина. У него есть все для того, чтобы стать очень хорошим футболистом. Он очень серьезный молодой человек и всегда работает по максимуму. Все это может сделать Романа серьезным игроком и чемпионом.

Знаю не так много игроков, которые могут закрыть три позиции. Возможно, Дзамбротта, который мог выйти и в обороне, и в средней линии. Дзамбротта мог, как Зобнин, менять позиции во время матча», – сказал Каррера.

Зобнин в текущем сезоне провел в чемпионате России 27 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.