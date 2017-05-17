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    Зобнина сравнили с Дзамброттой

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил рост в мастерстве полузащитника Романа Зобнина. Специалист особо выделил способность футболиста играть на нескольких позициях.

    «Все игроки выросли как в технической подготовке, так и в тактической. В ментальном плане тоже. Но самый серьезный прогресс у Романа Зобнина. У него есть все для того, чтобы стать очень хорошим футболистом. Он очень серьезный молодой человек и всегда работает по максимуму. Все это может сделать Романа серьезным игроком и чемпионом.

    Знаю не так много игроков, которые могут закрыть три позиции. Возможно, Дзамбротта, который мог выйти и в обороне, и в средней линии. Дзамбротта мог, как Зобнин, менять позиции во время матча», – сказал Каррера.

    Зобнин в текущем сезоне провел в чемпионате России 27 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 08:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:49

      РОману просто хочется пожелать не останавливаться в развитии , и не читать всякие комменты в интернете. Тогда будет все о"кей !

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:37

      Хвалить можно,но рановато,Парень с будущим,играть надо и играть,что бы быть классным игроком,удачи парень

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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 17 мая 2017, 12:07

      Да его уже с Месси сравнивать пора. Великий Зобнин, ваистену великий. Патамушта он ведь в самом спартаке играет!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 11:22

      Ну если уж сам Карерра его сравнил с Джанлукой Дзаброттой, значит оно так все и есть на самом деле)

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 мая 2017, 10:56

      Помню Менеджеры футбольные начала 2000-ых. Дзам закрывал 4 позиции без потери рейтинга) Шикарно полезный был игрок!

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 17 мая 2017, 10:46

      МАШИНА!

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      Рейтинг: +33429

      oyabun 17 мая 2017, 08:45

      Роман очень круто прогрессировал всего за 1 сезон. Признаться когда его взяли в команду, думал "очередной заурядный игрок, взяли только за российский паспорт")) Кардинально поменял своё отношение к нему с течением сезона. Сейчас Зобнин один из основных игроков команды и трудно представить Спартак без него на поле.

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