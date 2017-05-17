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    Масалитин считает, что ЦСКА взял Оланаре от безысходности

    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о нападающем армейцев Аароне Оланаре. По мнению экс-игрока, подобное приобретение столичный клуб сделал от безысходности.

    – Оланаре, на мой взгляд, купили от безвыходности. Его взяли уже на флажке, серьезно рискуя. Игрок пропустил восемь месяцев. В ЦСКА тогда подумали: а вдруг прокатит, наберет еще форму. Жизнь показала – не прокатило, он пока вообще ничем не помог.

    – А Витинью?

    – Парень возмужал, где-то «выстреливает». Но ему, если не ошибаюсь, в свое время прочили будущее Неймара. И где сейчас Неймар, и где Витинью? Вот и все... Я уже где-то говорил, что пока Витинью ни одной серьезной игры не вытащил! Ни одной!

    В текущем сезоне на счету Оланаре семь матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 00:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:52

      НЕТ нападающих у ЦСКА,либо молодежь наигрывайте,либо покупайте классного игрока

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 10:33

      Мусу обратно возьмите .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 17 мая 2017, 10:23

      Я думаю что нет. Нужен был

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 08:48

      Валера, ну и считай молча, без тебя в ПФК ЦСКА разберутся кого брать, а кого нет.

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