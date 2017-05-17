Масалитин считает, что ЦСКА взял Оланаре от безысходности

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о нападающем армейцев Аароне Оланаре. По мнению экс-игрока, подобное приобретение столичный клуб сделал от безысходности.

– Оланаре, на мой взгляд, купили от безвыходности. Его взяли уже на флажке, серьезно рискуя. Игрок пропустил восемь месяцев. В ЦСКА тогда подумали: а вдруг прокатит, наберет еще форму. Жизнь показала – не прокатило, он пока вообще ничем не помог.

– А Витинью?

– Парень возмужал, где-то «выстреливает». Но ему, если не ошибаюсь, в свое время прочили будущее Неймара. И где сейчас Неймар, и где Витинью? Вот и все... Я уже где-то говорил, что пока Витинью ни одной серьезной игры не вытащил! Ни одной!

В текущем сезоне на счету Оланаре семь матчей.