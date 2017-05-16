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    Нобоа: «Матч против «Рубина» для меня и всех был рядовым матчем за три очка»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 28-го тура РФПЛ против «Рубина» (4:2), а также отметил матч Лиги чемпионов против «Баварии» как самую запоминающуюся встречу текущего сезона. Напомним, ростовчане одержали победу над немцами со счетом 3:2.

    «Для меня и всех нас это был рядовой матч за три очка. Просто мы знаем, как играет «Рубин» и как играем мы. Родные стены помогают, и мы постарались воспользоваться возможностью и выиграть. Мы очень мало пропускаем, поскольку хорошо обороняемся, тренер выбирает хорошую тактику, компактно играем во всех линиях и максимально прессингуем при атаке.

    Самый запоминающий матч в сезоне? Безусловно, выделю матч с «Баварией» — его ни с чем нельзя сравнить. Это осталось суперисторическим событием для нас», – сказал футболист в эфире программы «8-16».

    «Ростов» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 23:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:46

      Для Нобоа Рубин тоже не чужой клуб,столько лет в этом клубе,но в Ростове ему комфортно так как рядом Бикеич!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 17 мая 2017, 04:58

      У русских то нет клубной привязанности

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      Рейтинг: -45

      stream15 17 мая 2017, 00:42

      Такие рядовые матчи оставили растов без еврокубков.

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