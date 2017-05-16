«Урал» – «Локомотив»: Ари не полетел с командой в Екатеринбург

Руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров заявил, что нападающий железнодорожников Ари не примет участие в предстоящем матче 29-го тура РФПЛ против «Урала».

Напомним, футболист спровоцировал драку в финале Кубка России, в котором столичный клуб одолел уральцев со счетом 2:0.

«Ари работает в общей группе, однако не полетел в Екатеринбург по решению тренерского штаба. Ари в Москве готовится к матчу с «Зенитом», – сказал Бодров.

Встреча состоится 17 мая и начнется в 17:30 по московскому времени.