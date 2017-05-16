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    «Урал» – «Локомотив»: Ари не полетел с командой в Екатеринбург

    Руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров заявил, что нападающий железнодорожников Ари не примет участие в предстоящем матче 29-го тура РФПЛ против «Урала».

    Напомним, футболист спровоцировал драку в финале Кубка России, в котором столичный клуб одолел уральцев со счетом 2:0.

    «Ари работает в общей группе, однако не полетел в Екатеринбург по решению тренерского штаба. Ари в Москве готовится к матчу с «Зенитом», – сказал Бодров.

    Встреча состоится 17 мая и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2017 22:37
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 12:22

      Думаю , это не от Ари исходило , а от Палыча . Решил его поберечь для команды . Все таки он пока команде нужен .

      1
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 17 мая 2017, 11:29

      Ничего он не испугался. Я более чем уверен, что Сёмин так решил, чтобы не произошло нового конфликта, и чтобы он не удалился перед матчем с Зенитом. Фернандеша тоже надо было оставлять в Мск.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 10:42

      Подлец трусливый.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 мая 2017, 10:30

      зассал что от фидлера огребет))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      petlyra 17 мая 2017, 08:12

      Небольшим оправданием поступка Ари может послужить только дубль в ворота Зенита.
      Пусть готовится.

      3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > petlyra 17 мая 2017, 09:08

      Как хочется увидеть этот дубль.!!!

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 17 мая 2017, 05:25

      и правильно сделал

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 мая 2017, 01:50

      Всё-таки сдрейфил, и не только он, тренерский штаб тоже решил не накалять атмосферу...

      4
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > арейская 17 мая 2017, 08:58

      Ну почему сразу сдрейфил,может дальновидное тактическое решение

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > zra78 17 мая 2017, 13:59

      Может быть...

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 17 мая 2017, 00:17

      Боится, что опять подерётся.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 мая 2017, 00:17

      Не мужик. За свои поступки не в ответе.

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 мая 2017, 23:25

      не надо было выпендриваться в кубке. не пришлось бы теперь оставаться в Москве

      2
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