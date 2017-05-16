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  • «Урал» – «Локомотив»: Ари не полетел с командой в Екатеринбург

«Урал» – «Локомотив»: Ари не полетел с командой в Екатеринбург

16 мая 2017, 22:37
18

Руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров заявил, что нападающий железнодорожников Ари не примет участие в предстоящем матче 29-го тура РФПЛ против «Урала».

Напомним, футболист спровоцировал драку в финале Кубка России, в котором столичный клуб одолел уральцев со счетом 2:0.

«Ари работает в общей группе, однако не полетел в Екатеринбург по решению тренерского штаба. Ари в Москве готовится к матчу с «Зенитом», – сказал Бодров.

Встреча состоится 17 мая и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Ари
Комментарии (18)
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семёнычев
1494964056
во бла)))) а Тарханов заманивал его, говорил, что уже не обижаемся, что конфликт улажен...))))) Приезжай, говорит, Ори, не бойся)))))) Хрен ты его заманил, раскусил он и тебя, и Фидлера, и Пава, да и болельщики не известно ещё как себя поведут)))) А скажут насморк у бразильца)))))
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barakuda777
1494964176
Бананами бы закидали думаю...
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трениришко
1494964566
зассал сучара
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Кирилл_18
1494965540
Уралмаш веселый район всегда был... С него еще выбраться надо ;)
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x-x-x-x-x
1494966336
не надо было выпендриваться в кубке. не пришлось бы теперь оставаться в Москве
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polt
1494969455
Не мужик. За свои поступки не в ответе.
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арейская
1494975046
Всё-таки сдрейфил, и не только он, тренерский штаб тоже решил не накалять атмосферу...
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petlyra
1494997973
Небольшим оправданием поступка Ари может послужить только дубль в ворота Зенита. Пусть готовится.
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овертайм
1495006234
зассал что от фидлера огребет))
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OfaZavr
1495006950
Подлец трусливый.
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