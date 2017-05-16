Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Все, что происходит со стадионом «Санкт-Петербург», конечно, со знаком минус»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о подготовки футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург». Напомним, из-за плохого качества газона встречу 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» решено было перенести на «Петровский».

    «Конечно, это щелчок по группе людей, занимавшейся в том числе подготовкой футбольного поля. Стадион еще надо обживать и обживать, он огромный. То поле, которое засеяли в августе, умерло, как сказал Митрофанов. Когда новое поле завезли в феврале, трава не успела срастить с подложкой. Сейчас, судя по всему, будут ее прошивать. Для чего делали выкатное поле? Чтобы солнечные лучи могли его обогащать. Но кто-то придумал, что на том месте, куда должны были выкатывать поле, строят медиацентр — телевизионный центр ABC.

    Значит, полтора года поле не будут выкатывать, надо придумывать новые технологии, как его готовить. Наверное, найдут технологии. Колосков сказал, что в «Лужники» за 10 дней до финала Лиги чемпионов привезли поле, положили его и играли на нем. Ну что тут говорить. Все, что происходит со стадионом, конечно, со знаком минус. От этого никуда не деться», – сказал Орлов в эфире программы «8-16».

    Встреча «Зенит» – «Краснодар» пройдет 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 18 мая 2017, 18:33

      Опа ! старина проснулся )))))))))))) теперь наладиццо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 18:45

      "Для чего делали выкатное поле? Чтобы солнечные лучи могли его обогащать" . А теперь там стройка ? Что за проект ..., зачем ..., почему ..., Ни одного ответа ни на один вопрос . Еще не все деньги отмыли .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 17 мая 2017, 10:10

      Все, что происходит со стадионом «Санкт-Петербург», конечно это карма...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 09:18

      Зачем придумывать новые технологии, проконсультируйтесь по вопросу газона
      в Локомотиве, Спартаке, ПФК ЦСКА, ведь там отличные газоны без выкатного поля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 мая 2017, 08:52

      На болоте могут вырасти только кочки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 мая 2017, 08:04

      Огромный МИНУС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 17 мая 2017, 05:48

      Это точно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 17 мая 2017, 05:36

      "Конечно, это щелчок по группе людей, занимавшейся в том числе подготовкой футбольного поля. " Не по тем людям щёлкаете господин Орлов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 17 мая 2017, 05:00

      СРАМОТА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 17 мая 2017, 01:08

      Капитан очевидность - Орел, Орлов, - Орел!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11