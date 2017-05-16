Орлов: «Все, что происходит со стадионом «Санкт-Петербург», конечно, со знаком минус»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о подготовки футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург». Напомним, из-за плохого качества газона встречу 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» решено было перенести на «Петровский».

«Конечно, это щелчок по группе людей, занимавшейся в том числе подготовкой футбольного поля. Стадион еще надо обживать и обживать, он огромный. То поле, которое засеяли в августе, умерло, как сказал Митрофанов. Когда новое поле завезли в феврале, трава не успела срастить с подложкой. Сейчас, судя по всему, будут ее прошивать. Для чего делали выкатное поле? Чтобы солнечные лучи могли его обогащать. Но кто-то придумал, что на том месте, куда должны были выкатывать поле, строят медиацентр — телевизионный центр ABC.

Значит, полтора года поле не будут выкатывать, надо придумывать новые технологии, как его готовить. Наверное, найдут технологии. Колосков сказал, что в «Лужники» за 10 дней до финала Лиги чемпионов привезли поле, положили его и играли на нем. Ну что тут говорить. Все, что происходит со стадионом, конечно, со знаком минус. От этого никуда не деться», – сказал Орлов в эфире программы «8-16».

Встреча «Зенит» – «Краснодар» пройдет 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.