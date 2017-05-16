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  • Орлов: «Все, что происходит со стадионом «Санкт-Петербург», конечно, со знаком минус»

Орлов: «Все, что происходит со стадионом «Санкт-Петербург», конечно, со знаком минус»

16 мая 2017, 22:27
25

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о подготовки футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург». Напомним, из-за плохого качества газона встречу 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» решено было перенести на «Петровский».

«Конечно, это щелчок по группе людей, занимавшейся в том числе подготовкой футбольного поля. Стадион еще надо обживать и обживать, он огромный. То поле, которое засеяли в августе, умерло, как сказал Митрофанов. Когда новое поле завезли в феврале, трава не успела срастить с подложкой. Сейчас, судя по всему, будут ее прошивать. Для чего делали выкатное поле? Чтобы солнечные лучи могли его обогащать. Но кто-то придумал, что на том месте, куда должны были выкатывать поле, строят медиацентр — телевизионный центр ABC.

Значит, полтора года поле не будут выкатывать, надо придумывать новые технологии, как его готовить. Наверное, найдут технологии. Колосков сказал, что в «Лужники» за 10 дней до финала Лиги чемпионов привезли поле, положили его и играли на нем. Ну что тут говорить. Все, что происходит со стадионом, конечно, со знаком минус. От этого никуда не деться», – сказал Орлов в эфире программы «8-16».

Встреча «Зенит» – «Краснодар» пройдет 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Краснодар Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (25)
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Atom2020
1494963760
Стадион стоит миллиард долларов с лишним ... а играть на нем нельзя ... и спросить не с кого ... потрясающе! ... сразу бы уж заколотили, чтобы еще миллиард случайно не пр***ать ...
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+50/-50
1494966390
Бля...., предлагаю назвать этот стадион "Чёрная дыра". Бабло туда вливается, аж свистит. А по законам физики, сколько вливается, столько и выливается. Где-то оно материализуеся. Классический "распил" в демократическом мире.
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Вадим 1972
1494968418
Кто то очень хорошо поживился на строительстве этого стадиона.
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neofizer
1494970037
то,что с гадпромовскими связано,всё-минус!
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rammax fcsm
1494970100
Зато ты, гена, со знаком пюлисс или плас или ЗИНИТ!!!! или плус или ну что ж они не досмотрели в обороне, или пююсс....... АЛЬДЕРВЕЙРЕЛЬД!!!!!
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VikNMar
1494970855
Еще не всё УКРАЛИ ........ вперёд за новыми миллионами и миллиардами !!!
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Firevet
1494972504
Капитан очевидность - Орел, Орлов, - Орел!
Ответить
Дядя Серёжа
1494986447
СРАМОТА
Ответить
Cthuq_58
1494988580
"Конечно, это щелчок по группе людей, занимавшейся в том числе подготовкой футбольного поля. " Не по тем людям щёлкаете господин Орлов.
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a_who
1495121629
Опа ! старина проснулся )))))))))))) теперь наладиццо
Ответить
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