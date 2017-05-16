В «Баварии» заявили, что Киммих останется в команде

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что слухи об уходе из команды полузащитника Джошуа Киммиха не имеют под собой никакого основания.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему игроку проявляют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а также испанские клубы.

«Это непревзойденная ложь. Слухи о переходе Киммиха в другой клуб не имеют под собой никаких оснований. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2020 года. Следующий сезон он проведет в нашей команде», – сказал Румменигге.

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 39-ти матчах, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.