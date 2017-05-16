Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Баварии» заявили, что Киммих останется в команде

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что слухи об уходе из команды полузащитника Джошуа Киммиха не имеют под собой никакого основания.

    Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему игроку проявляют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а также испанские клубы.

    «Это непревзойденная ложь. Слухи о переходе Киммиха в другой клуб не имеют под собой никаких оснований. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2020 года. Следующий сезон он проведет в нашей команде», – сказал Румменигге.

    В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 39-ти матчах, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11