Терри может завершить карьеру по окончании сезона

Защитник «Челси» Джон Терри заявил, что домашний матч 38-го тура АПЛ против «Сандерленда» может стать для него последним в карьере.

Напомним, 36-летний игрок уйдет из лондонского клуба по завершении сезона по причине истечения срок контракта. По словам многолетнего капитана синих, он может повесить бутсы на гвоздь, если не получит подходящего предложения.

Ранее сообщалось, что в услугах Терри заинтересованы в Китае.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14-ти встречах, забив один мяч.