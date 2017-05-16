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    Терри может завершить карьеру по окончании сезона

    Защитник «Челси» Джон Терри заявил, что домашний матч 38-го тура АПЛ против «Сандерленда» может стать для него последним в карьере.

    Напомним, 36-летний игрок уйдет из лондонского клуба по завершении сезона по причине истечения срок контракта. По словам многолетнего капитана синих, он может повесить бутсы на гвоздь, если не получит подходящего предложения.

    Ранее сообщалось, что в услугах Терри заинтересованы в Китае.

    В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14-ти встречах, забив один мяч.

    Источник: Daily Mail

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    16.05.2017 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      bakha23 16 мая 2017, 14:54

      Терри должен остаться в структуре Челси

      0
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    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:39

      На месте Терри, стоит уходит как легенда "челси"! Деньги у него есть-сытая и спокойная старость ему обеспечена. Поступать как другая легенда синих, Лэмпард не стоит. Нужно завершать карьеру в клубе в котором ты легенда!

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