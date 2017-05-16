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    Петанья заявил, что с радостью перешел бы в «Интер»

    Нападающий «Аталанты» Андреа Петанья признался, что с удовольствием продолжил бы карьеру в «Интере». При этом 22-летнйи игрок отметил, что решение касательно его будущего будет принимать клуб.

    «Мое будущее? Впереди меня ждет чемпионат Европы среди игроков до 21 года, который сборная Италии хочет выиграть. Далее посмотрим. Я хотел бы продолжить выступать за «Аталанту» после того, как мы выйдем в еврокубки, но решение будет принимать клуб.

    Я вырос в Милане и переехал в Бергамо, когда мне было всего 13 лет. «Интер»? Я бы непременно поехал туда, это отличная команда», – сказал Петанья.

    В апреле сообщалось, что форвард входит в список трансферных целей «нерадзурри» на лето.

    В нынешнем сезоне Петанья провел 34 матча, записав на свой счет пять голов и девять результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2020 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 5 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    16.05.2017 12:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 мая 2017, 12:35

      Ему 22 но поедет на чемпионат до 21...да уж загадка

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