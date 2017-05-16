Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мелкадзе: «Сапета со своим жестом поступил неправильно»

    Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе рассказал о том, что его задело празднование гола футболиста «Динамо» Александра Сапеты. По его словам, жесты соперника придали дополнительную мотивацию.

    – Динамовец Сапета в первом круге отпраздновал взятие ворот «Спартака» жестом «жарю шашлык». Это задело?

    – Разозлился. Но в той встрече был в запасе, а вот во втором круге старался играть так, чтобы эти шашлыки Сапета вообще не трогал.

    – И это получилось – именно вы сравняли счет уже в компенсированное время.

    – Да, но очень хотели победить. Хотя по тому, как складывался матч, хорошо, что сравняли. Считаю, что Сапета с этим жестом поступил неправильно. В какой-то мере мы за те «шашлыки» в ответной игре отомстили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 07:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 11:48

      Основной состав Спартака в следующем сезоне пожарит Сапету)) так что пусть сильно там не радуется))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 16 мая 2017, 10:53

      Так Сапета и во второй игре забил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 мая 2017, 10:02

      уже год прошел, а он все вспоминает, какие же мы "мелкадзе" ))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 16 мая 2017, 09:24

      Свиньи не подметают они любят валяться в грязи :-)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11