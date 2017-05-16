Мелкадзе: «Сапета со своим жестом поступил неправильно»

Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе рассказал о том, что его задело празднование гола футболиста «Динамо» Александра Сапеты. По его словам, жесты соперника придали дополнительную мотивацию.

– Динамовец Сапета в первом круге отпраздновал взятие ворот «Спартака» жестом «жарю шашлык». Это задело?

– Разозлился. Но в той встрече был в запасе, а вот во втором круге старался играть так, чтобы эти шашлыки Сапета вообще не трогал.

– И это получилось – именно вы сравняли счет уже в компенсированное время.

– Да, но очень хотели победить. Хотя по тому, как складывался матч, хорошо, что сравняли. Считаю, что Сапета с этим жестом поступил неправильно. В какой-то мере мы за те «шашлыки» в ответной игре отомстили.