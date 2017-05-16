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Мелкадзе: «Сапета со своим жестом поступил неправильно»

16 мая 2017, 07:00
5

Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе рассказал о том, что его задело празднование гола футболиста «Динамо» Александра Сапеты. По его словам, жесты соперника придали дополнительную мотивацию.

– Динамовец Сапета в первом круге отпраздновал взятие ворот «Спартака» жестом «жарю шашлык». Это задело?

– Разозлился. Но в той встрече был в запасе, а вот во втором круге старался играть так, чтобы эти шашлыки Сапета вообще не трогал.

– И это получилось – именно вы сравняли счет уже в компенсированное время.

– Да, но очень хотели победить. Хотя по тому, как складывался матч, хорошо, что сравняли. Считаю, что Сапета с этим жестом поступил неправильно. В какой-то мере мы за те «шашлыки» в ответной игре отомстили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Спартак-2 Динамо Сапета Александр Мелкадзе Георгий
Комментарии (5)
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NEMETSRUS
1494915844
Свиньи не подметают они любят валяться в грязи :-)
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FanatSerj
1494918170
уже год прошел, а он все вспоминает, какие же мы "мелкадзе" ))
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GARIK-Al
1494921233
Так Сапета и во второй игре забил.
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Д Альбертини
1494924491
Основной состав Спартака в следующем сезоне пожарит Сапету)) так что пусть сильно там не радуется))
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