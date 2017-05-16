Жигулев надеется попасть в сборную России на ЧМ-2018

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился мыслями относительно своих перспектив в клубе и сборной России. Футболист отметил, что хотел бы попасть в национальную команду и выступить за нее на чемпионате мира-2018 года.

«Цели ставлю поэтапно, только на ближайшее будущее. Например, закрепиться в основе и постоянно выходить на поле. В таком случае меня будут видеть европейские команды. Но «Краснодар» меня воспитал, и я благодарен клубу за доверие. Уже столько лет провел здесь, что, возможно, никогда не захочу уходить в другую команду и буду играть тут всю жизнь. Моя вторая цель – попасть в национальную сборную России и сыграть за нее на чемпионате мира. Третья — наверное, стать капитаном «Краснодара», – сказал хавбек.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Жигулева шесть матчей.