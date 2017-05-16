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Жигулев надеется попасть в сборную России на ЧМ-2018

16 мая 2017, 00:10
3

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился мыслями относительно своих перспектив в клубе и сборной России. Футболист отметил, что хотел бы попасть в национальную команду и выступить за нее на чемпионате мира-2018 года.

«Цели ставлю поэтапно, только на ближайшее будущее. Например, закрепиться в основе и постоянно выходить на поле. В таком случае меня будут видеть европейские команды. Но «Краснодар» меня воспитал, и я благодарен клубу за доверие. Уже столько лет провел здесь, что, возможно, никогда не захочу уходить в другую команду и буду играть тут всю жизнь. Моя вторая цель – попасть в национальную сборную России и сыграть за нее на чемпионате мира. Третья — наверное, стать капитаном «Краснодара», – сказал хавбек.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Жигулева шесть матчей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Жигулев Илья
Комментарии (3)
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bolela_16
1494907113
не рановато ли...
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77SAM
1494908521
правильная цель ! верной дорогой идёшь !
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dok66
1494924411
Как говорится : "Плох тот солдат , кто не мечтает стать генералом !" . Только сначала начни играть , как к примеру тот же Зобнин , что за сезон стал самым полезным в Спартаке .
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