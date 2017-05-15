Карпин: «Состав «Спартака» на матч против «Амкара» можно назвать похмельным синдромом»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0). Специалист назвал состав красно-белых на этот матч похмельным синдромом.

«Амкар» оказал «Спартаку» достойное сопротивление, создавал моменты. Возможно, у хозяев было даже больше шансов забить, и Каррера признал, что как минимум на ничью пермяки наиграли. Нельзя говорить, что «Амкар» сдался без боя. Состав «Спартака» на этот матч можно назвать похмельным синдромом. Каррера также дал шанс тем, кто в последних матчах либо мало играл, либо вообще не играл. Возможно, в данный момент они лучше готовы, чем те, которые праздновали эти три-четыре дня.

Джикия, не будем обманывать, случайно сделал голевой пас на Самедова — 0:1. Гасилин шесть раз пробил из пределов штрафной, а «Спартак», по-моему, один-два раза. В одном из эпизодов нападающему «Амкара» помешало только исполнительское мастерство», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

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