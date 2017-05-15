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  • Карпин: «Состав «Спартака» на матч против «Амкара» можно назвать похмельным синдромом»

Карпин: «Состав «Спартака» на матч против «Амкара» можно назвать похмельным синдромом»

15 мая 2017, 21:44
11

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0). Специалист назвал состав красно-белых на этот матч похмельным синдромом.

«Амкар» оказал «Спартаку» достойное сопротивление, создавал моменты. Возможно, у хозяев было даже больше шансов забить, и Каррера признал, что как минимум на ничью пермяки наиграли. Нельзя говорить, что «Амкар» сдался без боя. Состав «Спартака» на этот матч можно назвать похмельным синдромом. Каррера также дал шанс тем, кто в последних матчах либо мало играл, либо вообще не играл. Возможно, в данный момент они лучше готовы, чем те, которые праздновали эти три-четыре дня.

Джикия, не будем обманывать, случайно сделал голевой пас на Самедова — 0:1. Гасилин шесть раз пробил из пределов штрафной, а «Спартак», по-моему, один-два раза. В одном из эпизодов нападающему «Амкара» помешало только исполнительское мастерство», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

«Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Самедов Александр Джикия Георгий Гасилин Алексей Карпин Валерий Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Atom2020
1494874120
Что-то много слов от Карпина ... хватило бы его знаменитого "Игра была равна - играли два говна!" ...
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oyabun
1494875088
Какая бы ни была игра Спартака с Амкаром, или другими кубами - все они принесли клубу в итоге уверенное и заслуженное Чемпионство. А что принесла твоя работа, ув. В.Карпин Спартаку? Долгие годы напрасных надежд КБ болельщиков и ни одного трофея.
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rammax fcsm
1494875200
Ну и?.....
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pexi72
1494875526
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
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mialkov
1494875656
Общепризнанная практика - отправлять малоигрющих игроков на ничего не значащий матч. Посмотрите на Челси в сегодняшней игре.
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drago922
1494875964
Карпин - побухать сегодня можно даже (С)
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Juve1897
1494877518
ТотЕльный разбор. Редакторы, ааауууу, хорош бухать! Делитесь!)))
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GeorgeXIII
1494884279
Всё равно ж победили
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Д Альбертини
1494926886
Ну они реально как будто с бодуна играли))) причем с дикого))
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serppion
1494939815
Ох, уж эти бывшие... Как только начинают хрень нести - их тут же называют специалистами. Привет «Тотельному разбору»! Программу, похоже, тоже с бодуна назвали.
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