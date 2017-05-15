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    Карпин: «Состав «Спартака» на матч против «Амкара» можно назвать похмельным синдромом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0). Специалист назвал состав красно-белых на этот матч похмельным синдромом.

    «Амкар» оказал «Спартаку» достойное сопротивление, создавал моменты. Возможно, у хозяев было даже больше шансов забить, и Каррера признал, что как минимум на ничью пермяки наиграли. Нельзя говорить, что «Амкар» сдался без боя. Состав «Спартака» на этот матч можно назвать похмельным синдромом. Каррера также дал шанс тем, кто в последних матчах либо мало играл, либо вообще не играл. Возможно, в данный момент они лучше готовы, чем те, которые праздновали эти три-четыре дня.

    Джикия, не будем обманывать, случайно сделал голевой пас на Самедова — 0:1. Гасилин шесть раз пробил из пределов штрафной, а «Спартак», по-моему, один-два раза. В одном из эпизодов нападающему «Амкара» помешало только исполнительское мастерство», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

    «Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2017 21:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 мая 2017, 16:03

      Ох, уж эти бывшие... Как только начинают хрень нести - их тут же называют специалистами.
      Привет «Тотельному разбору»! Программу, похоже, тоже с бодуна назвали.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 12:28

      Ну они реально как будто с бодуна играли))) причем с дикого))

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 16 мая 2017, 00:37

      Всё равно ж победили

      1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 15 мая 2017, 22:45

      ТотЕльный разбор. Редакторы, ааауууу, хорош бухать! Делитесь!)))

      1
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      Рейтинг: +22

      drago922 15 мая 2017, 22:19

      Карпин - побухать сегодня можно даже (С)

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 мая 2017, 22:14

      Общепризнанная практика - отправлять малоигрющих игроков на ничего не значащий матч. Посмотрите на Челси в сегодняшней игре.

      4
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      Рейтинг: +5

      pexi72 15 мая 2017, 22:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

      -5
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 15 мая 2017, 22:06

      Ну и?.....

      0
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 15 мая 2017, 22:04

      Какая бы ни была игра Спартака с Амкаром, или другими кубами - все они принесли клубу в итоге уверенное и заслуженное Чемпионство. А что принесла твоя работа, ув. В.Карпин Спартаку? Долгие годы напрасных надежд КБ болельщиков и ни одного трофея.

      4
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 > oyabun 15 мая 2017, 22:47

      Давайте не будем припоминать Карпову былое. Он старался и был в тройке. Теперь он нашел себя в аналитике. Пожелаем ему успеха.

      9
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 мая 2017, 21:48

      Что-то много слов от Карпина ... хватило бы его знаменитого "Игра была равна - играли два говна!" ...

      -3
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