Бадштубер поблагодарил «Баварию» за 15 лет совместной работы

Защитник «Шальке-04» Хольгер Бадштубер станет в конце сезона свободным агентом. Напомним, права на футболиста принадлежат «Баварии», а в «Шальке» он выступает на правах аренды.

«Спасибо! 15 лет я дышал и жил с клубом. Теперь я прощаюсь. Покидаю «Баварию» с чувством чистой любви.

Благодарю болельщиков, своих бывших партнеров по команде. Времена меняются, люди уходят. Связь с клубом останется навсегда. Но я начну новую главу этим летом», – написал футболист в Twitter.

Контракт Бадштубера с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2017 года. Как заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, соглашение с футболистом продлено не будет.