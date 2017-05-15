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    Бадштубер поблагодарил «Баварию» за 15 лет совместной работы

    Защитник «Шальке-04» Хольгер Бадштубер станет в конце сезона свободным агентом. Напомним, права на футболиста принадлежат «Баварии», а в «Шальке» он выступает на правах аренды.

    «Спасибо! 15 лет я дышал и жил с клубом. Теперь я прощаюсь. Покидаю «Баварию» с чувством чистой любви.

    Благодарю болельщиков, своих бывших партнеров по команде. Времена меняются, люди уходят. Связь с клубом останется навсегда. Но я начну новую главу этим летом», – написал футболист в Twitter.

    Контракт Бадштубера с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2017 года. Как заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, соглашение с футболистом продлено не будет.

    Источник: Twitter

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    15.05.2017 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +720

      Flydis 15 мая 2017, 12:00

      Тож карьера у парня неладна - травма на травме.
      Успехов !

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 11:22

      Удачи Хольгер!

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