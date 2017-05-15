Гунько: «Не дали «Химкам» создать ни одного момента»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько остался доволен тем, как его команда выглядела в матче 37-го тура первенства ФНЛ с «Химками». Напомним, что встреча закончилась со счетом 4:0.

– План на игру ребята выполнили полностью. Первый тайм мы вообще провели на очень высоком уровне, практически не дав сопернику создать ни одного момента. Однако это отняло немало сил. Отсюда некоторые трудности во второй половине, когда игроки время от времени прижимались к воротам и не успевали накрывать соперника на чужой половине поля. К тому же «Химки» во втором тайме перестроились. Так или иначе, я поздравляю своих футболистов с хорошей игрой.

– Команда в первые минуты фактически смела гостей. Что вы сказали на установке?

– Пускай это останется в раздевалке.

– Может быть, они что-то съели?

– Питание перед игрой было традиционным.

– Тимофеев вчера сыграл в Перми, а несколькими днями ранее – в Хабаровске. Не было сомнений выпускать его с первых минут?

– Я сейчас сказал Артему, что ему полезно играть каждый день. То, как он отдается футболу, с какой страстью выступает как за первую, так и за вторую команду, производит впечатление. Эта страсть помогает молодому футболисту развиваться и двигаться вперед.