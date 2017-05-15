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    Ракитич: «Реал» все еще может оступиться в Виго или Малаге»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассчитывает, что футболисты «Реала» допустят ошибку в одном из двух оставшихся матчей в этом сезоне испанской Примеры.

    «Считаю, «Реал» все еще может оступиться в Виго или Малаге. Те две команды, с которыми всегда сложно играть. Нам же нужно отдохнуть и сосредоточиться на том, что в силах сделать самим – подготовиться к игре с «Эйбаром» наилучшим образом.

    Нам сейчас остается ждать ошибки «Реала». Надеюсь, одна произойдет уже в среду», – сказал Ракитич.

    «Реал» и «Барселона» возглавляют турнирную таблицу Примеры, набрав по 87 очков. 17 мая мадридцам предстоит провести перенесенный матч 21-го тура с «Сельтой». 21 мая состоится заключительный 38-й тур, в котором «Реал» на выезде сыграет с «Малагой», а «Барселона» на своем поле примет «Эйбар».

    Источник: Marca

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    15.05.2017 06:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +54

      Evklid 15 мая 2017, 21:56

      самим бы Эйбару не просрать

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 11:11

      Надо самим хорошо играть, а не ошибки конкурента ждать!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 11:04

      Ну сейчас только и остается ждать . Раньше надо было думать и играть . Думаю , что Реал не оступится .

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 мая 2017, 09:01

      Эх Ваня , Ваня!!! поздно уже пить баржоми!!! Отправь лучше Модричу СМС с поздравлением. Реал просто заслужил это чемпионство.

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 15 мая 2017, 06:41

      Надеюсь вы оступитесь!!

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