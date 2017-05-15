Ракитич: «Реал» все еще может оступиться в Виго или Малаге»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассчитывает, что футболисты «Реала» допустят ошибку в одном из двух оставшихся матчей в этом сезоне испанской Примеры.

«Считаю, «Реал» все еще может оступиться в Виго или Малаге. Те две команды, с которыми всегда сложно играть. Нам же нужно отдохнуть и сосредоточиться на том, что в силах сделать самим – подготовиться к игре с «Эйбаром» наилучшим образом.

Нам сейчас остается ждать ошибки «Реала». Надеюсь, одна произойдет уже в среду», – сказал Ракитич.

«Реал» и «Барселона» возглавляют турнирную таблицу Примеры, набрав по 87 очков. 17 мая мадридцам предстоит провести перенесенный матч 21-го тура с «Сельтой». 21 мая состоится заключительный 38-й тур, в котором «Реал» на выезде сыграет с «Малагой», а «Барселона» на своем поле примет «Эйбар».