Червиченко: «Селихов – более классный вратарь, чем Ребров»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вратарской линии московского клуба. По словам функционера, Александр Селихов превосходит по игровым качествам партнера по команде Артема Реброва.

Отметим, что Селихов, ставший игроком «Спартака» этой зимой, провел за красно-белых в РФПЛ один матч. В активе Реброва – 27 встреч и 25 пропущенных мячей.

«Мне Селихов нравится больше, чем Артем Ребров. Я думал, что он сразу займет место в воротах, но насколько я понимаю, приобретение Селихова прошло вразрез взглядов на вратарскую позицию Массимо Карреры, поэтому, возможно, итальянский специалист так хотел наглядно показать, кто в итоге, в стане красно-белых решает вопросы о стартовом составе на матч.

Еще есть такой вариант, что может быть и на фарте ставили больше Артема и не выпускали Александра. Если рассматривать в перспективе, то Селихов ведь и моложе и, на мой взгляд, он, более классный вратарь, чем Ребров, а также по игре выглядит получше. Так что будущее этого молодого вратаря – это дело времени и опыта. Не думаю, что ему много времени осталось ждать более частого выхода в стартовом составе», – сказал Червиченко.