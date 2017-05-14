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Червиченко: «Селихов – более классный вратарь, чем Ребров»

14 мая 2017, 12:22
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вратарской линии московского клуба. По словам функционера, Александр Селихов превосходит по игровым качествам партнера по команде Артема Реброва.

Отметим, что Селихов, ставший игроком «Спартака» этой зимой, провел за красно-белых в РФПЛ один матч. В активе Реброва – 27 встреч и 25 пропущенных мячей.

«Мне Селихов нравится больше, чем Артем Ребров. Я думал, что он сразу займет место в воротах, но насколько я понимаю, приобретение Селихова прошло вразрез взглядов на вратарскую позицию Массимо Карреры, поэтому, возможно, итальянский специалист так хотел наглядно показать, кто в итоге, в стане красно-белых решает вопросы о стартовом составе на матч.

Еще есть такой вариант, что может быть и на фарте ставили больше Артема и не выпускали Александра. Если рассматривать в перспективе, то Селихов ведь и моложе и, на мой взгляд, он, более классный вратарь, чем Ребров, а также по игре выглядит получше. Так что будущее этого молодого вратаря – это дело времени и опыта. Не думаю, что ему много времени осталось ждать более частого выхода в стартовом составе», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Селихов Александр Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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turist82
1494754725
Кто эту жирную свинью спрашивает еще, и зачем?
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1494754887
Вратарь - это состояние души. Нынешний Спартак - команда-семья, а Ребров - основополагающий камень в основании. Каррера понял это сразу.
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kvm
1494754889
Червя поставьте в рамку: он все ворота займёт
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NEON-SM
1494755005
Селихов реально классный вратарь, думаю со следующего сезона должен стоять именно он
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hevbn 28
1494756199
Я вообще то с этим согласен , у Реброва есть пробелы во вратарской технике, но Артем безусловно один из лидеров команды и на поле и вне его.Безусловно, он должен играть, а Селихову остается ждать своего шанса.
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Диктор
1494762194
Вот интересно кто ему вообще вопросы задает,разве кому интересно его вшивое мнение?
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фёдорспартак5
1494763669
Я думаю, вы ошибаетесь. Ребров Сегодня является одним из лучших вратарей в россии.
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meiram
1494764095
Мнение Червиченко всегда абсурдное-проверьте его работу в "Спартаке" и всё станет ясно!
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Каратель помойников
1494771081
Червиченко: «Федун – более классный владелец, чем Червиченко»
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Mahone
1494778267
Оба вратаря нормальные,в Спартаке сегодня все молодцы!!!!!!!!!!1 Дух победителя!!!!!!!!!
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