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    Червиченко: «Селихов – более классный вратарь, чем Ребров»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вратарской линии московского клуба. По словам функционера, Александр Селихов превосходит по игровым качествам партнера по команде Артема Реброва.

    Отметим, что Селихов, ставший игроком «Спартака» этой зимой, провел за красно-белых в РФПЛ один матч. В активе Реброва – 27 встреч и 25 пропущенных мячей.

    «Мне Селихов нравится больше, чем Артем Ребров. Я думал, что он сразу займет место в воротах, но насколько я понимаю, приобретение Селихова прошло вразрез взглядов на вратарскую позицию Массимо Карреры, поэтому, возможно, итальянский специалист так хотел наглядно показать, кто в итоге, в стане красно-белых решает вопросы о стартовом составе на матч.

    Еще есть такой вариант, что может быть и на фарте ставили больше Артема и не выпускали Александра. Если рассматривать в перспективе, то Селихов ведь и моложе и, на мой взгляд, он, более классный вратарь, чем Ребров, а также по игре выглядит получше. Так что будущее этого молодого вратаря – это дело времени и опыта. Не думаю, что ему много времени осталось ждать более частого выхода в стартовом составе», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.05.2017 12:22
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 мая 2017, 19:49

      Тёмыч поопытнее маленько,но и Селихов себя ещё покажет.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 19:11

      Оба вратаря нормальные,в Спартаке сегодня все молодцы!!!!!!!!!!1 Дух победителя!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 14 мая 2017, 17:11

      Червиченко: «Федун – более классный владелец, чем Червиченко»

      3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 мая 2017, 17:10

      - специально для Balv, повторюсь о своём мнении о АЧ)...- "весельчак", весь Мир уважает твоё мнение!, я позволю себе своё!..."классный" вратарь - Касильяс, Буффон, Дзенга...далее по списку), наши - Яшин, Дасаев..., ныне действующие - Медведев, Акинфеев), логично?, ...а у тебя ,Червиченко - всего лишь умозрительные оценочные критерии , не более!!!, извините!, я высказал своё мнение, свой взгляд)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 17:07

      Ребров - это в самом деле фарт для Спартака . Но если Селихов сядет надолго на скамейку - будет очень жаль . Можем потерять очень хорошего вратаря .

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 14 мая 2017, 15:39

      серъёзно?

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      Рейтинг: +395

      meiram 14 мая 2017, 15:14

      Мнение Червиченко всегда абсурдное-проверьте его работу в "Спартаке" и всё станет ясно!

      1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 14 мая 2017, 15:07

      Я думаю, вы ошибаетесь.
      Ребров Сегодня является одним из лучших вратарей в россии.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > хрякобомж 14 мая 2017, 16:15

      Пять баллов! До слёз )

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2017, 14:43

      Вот интересно кто ему вообще вопросы задает,разве кому интересно его вшивое мнение?

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 мая 2017, 13:03

      Я вообще то с этим согласен , у Реброва есть пробелы во вратарской технике, но Артем безусловно один из лидеров команды и на поле и вне его.Безусловно, он должен играть, а Селихову остается ждать своего шанса.

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