Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цаллагов: «Очень люблю самарских болельщиков. Спасибо им большое»

    Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов подвел итог матчу 28-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). Футболист выступал за самарский клуб с 2010 по 2016 год.

    — Первый раз был на этом стадионе в гостевой раздевалке. Эмоции, конечно, непонятные для меня.

    — Для самарских болельщиков они тоже были непонятные: когда вы спасли ворота — они не знали, радоваться ли за вас лично или огорчаться, что вы уже в «Зените».

    — Я их понимаю. Я им очень благодарен, очень люблю самарских болельщиков. Спасибо им большое.

    — Какие еще были ощущения, кроме двоякости? Вам полегче сегодня игралось?

    — Мне было не очень легко. Во втором тайме «Крылья» организовали серьезный прессинг, имели много моментов. Хорошо, что для нас все так закончилось.

    В нынешнем сезоне 26-летний Цаллагов принял участие в 26-ти матчах всех турниров и отдал две голевые передачи. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11