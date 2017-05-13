Цаллагов: «Очень люблю самарских болельщиков. Спасибо им большое»

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов подвел итог матчу 28-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). Футболист выступал за самарский клуб с 2010 по 2016 год.

— Первый раз был на этом стадионе в гостевой раздевалке. Эмоции, конечно, непонятные для меня.

— Для самарских болельщиков они тоже были непонятные: когда вы спасли ворота — они не знали, радоваться ли за вас лично или огорчаться, что вы уже в «Зените».

— Я их понимаю. Я им очень благодарен, очень люблю самарских болельщиков. Спасибо им большое.

— Какие еще были ощущения, кроме двоякости? Вам полегче сегодня игралось?

— Мне было не очень легко. Во втором тайме «Крылья» организовали серьезный прессинг, имели много моментов. Хорошо, что для нас все так закончилось.

В нынешнем сезоне 26-летний Цаллагов принял участие в 26-ти матчах всех турниров и отдал две голевые передачи. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.