Шмельцер: «Мы хотим сохранить третье место в Бундеслиге и вернуть Кубок Германии в Дортмунд»

Защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер после ничьи с «Аугсбургом» (1:1) в 33-м туре Бундеслиги поделился планами команды на остаток сезона.

«Аугсбург» прилично сыграл в обороне и в целом смотрелся достойно. При этом, мы продолжили создавать моменты. К сожалению, нам не удалось реализовать все, и в итоге мы набрали только одно очко. У нас остается одна игра, все в наших руках. Нам надо обыгрывать «Вердер» в последнем матче. Мы также хотим вернуть Кубок Германии в Дортмунд», – сказал немец.

В финале Кубка команда Томаса Тухеля сыграет против «Айнтрахта». Встреча состоится 27-го мая на Олимпийском стадионе в Берлине.