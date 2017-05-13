Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шмельцер: «Мы хотим сохранить третье место в Бундеслиге и вернуть Кубок Германии в Дортмунд»

    Защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер после ничьи с «Аугсбургом» (1:1) в 33-м туре Бундеслиги поделился планами команды на остаток сезона.

    «Аугсбург» прилично сыграл в обороне и в целом смотрелся достойно. При этом, мы продолжили создавать моменты. К сожалению, нам не удалось реализовать все, и в итоге мы набрали только одно очко. У нас остается одна игра, все в наших руках. Нам надо обыгрывать «Вердер» в последнем матче. Мы также хотим вернуть Кубок Германии в Дортмунд», – сказал немец.

    В финале Кубка команда Томаса Тухеля сыграет против «Айнтрахта». Встреча состоится 27-го мая на Олимпийском стадионе в Берлине.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +643

      Symbol 13 мая 2017, 21:44

      Чего за наркоман статью писал? Победа со счетом 1:1? ))) В финале с Баварией? xD Откапать пора автора)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11