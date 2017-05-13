Лунев: «В матче против «Крыльев Советов», что называется, прорвало»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал исход встречи 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

— Андрей, несколько слов о первом тайме и втором. Очень непохожие они получились, тем более показалось, что команда подсела во второй половине.

— Думаю, не мы подсели — «Крылья» изменили свою игру. Они начали оказывать большее давление на наших защитников, больше атаковать, что и вылилось в опасные моменты.

— Насколько это было серьезно?

— Соперник полностью поменялся после первого тайма, они по-другому начали играть. Чтобы забить, у них достаточно было моментов. Где-то нам повезло, но мы победили и это самое главное.

— Агрессивное начало первого тайма — это тренерская установка?

— Да мы всегда так играем. Сейчас нам наконец-то повезло. И с другими командами, посмотрите, мы тоже создаем моменты, но где-то нам не везет, где-то чего-то не хватает. Сегодня, что называется, прорвало. Играем как всегда, вы видели, второй тайм особенно это показал.

— Сегодня весь матч вы были в игре. Вам нравятся такие встречи?

— Ну конечно, я привык к этому. А то игры с «Томью», где мяча-то ни разу не касаешься — это немного не то.

Лунев перешел в санкт-петербургский клуб в январе из «Уфы». В дебютном сезоне за «Зенит» на счету россиянина 20 матчей.