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    Лунев: «В матче против «Крыльев Советов», что называется, прорвало»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал исход встречи 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

    — Андрей, несколько слов о первом тайме и втором. Очень непохожие они получились, тем более показалось, что команда подсела во второй половине.

    — Думаю, не мы подсели — «Крылья» изменили свою игру. Они начали оказывать большее давление на наших защитников, больше атаковать, что и вылилось в опасные моменты.

    — Насколько это было серьезно?

    — Соперник полностью поменялся после первого тайма, они по-другому начали играть. Чтобы забить, у них достаточно было моментов. Где-то нам повезло, но мы победили и это самое главное.

    — Агрессивное начало первого тайма — это тренерская установка?

    — Да мы всегда так играем. Сейчас нам наконец-то повезло. И с другими командами, посмотрите, мы тоже создаем моменты, но где-то нам не везет, где-то чего-то не хватает. Сегодня, что называется, прорвало. Играем как всегда, вы видели, второй тайм особенно это показал.

    — Сегодня весь матч вы были в игре. Вам нравятся такие встречи?

    — Ну конечно, я привык к этому. А то игры с «Томью», где мяча-то ни разу не касаешься — это немного не то.

    Лунев перешел в санкт-петербургский клуб в январе из «Уфы». В дебютном сезоне за «Зенит» на счету россиянина 20 матчей.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.05.2017 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      Данил1109 13 мая 2017, 21:50

      Я считаю, что многим нужно обрезать премию и зарплату, что бы начали нормально играть.

      0
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 13 мая 2017, 20:30

      Лунёв игрок года в Питере.Остальные знатно деградировали .

      3
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      Рейтинг: +146

      Misha78 > Nahabinec 13 мая 2017, 21:23

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Nahabinec 14 мая 2017, 09:40

      Лучшее приобретение во всей лиге по соотношению цена-качество

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