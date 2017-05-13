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    Бонуччи рад, что в финале Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Реалом», а не с «Атлетико»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи выразил удовлетворение, что туринский клуб в финале Лиги чемпионов встретится с «Реалом», а не с «Атлетико». Отметим, что в полуфинале «сливочные» по сумме двух матчей обыграли «матрасников» со счетом 4:2.

    «Я рад, что мы сыграем в финале с «Реалом», а не с «Атлетико», потому что они глубже садятся в оборону. Но все мы знаем, что «Реал» состоит из чемпионов, поэтому мы должны подойти к игре с правильным настроем, чтобы выиграть финал», – сказал Бонуччи.

    Напомним, финальный матч Лиги чемпионом между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 июня в Кардиффе.

    Источник: Football Italia

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    13.05.2017 14:49
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