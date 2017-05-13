Бонуччи рад, что в финале Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Реалом», а не с «Атлетико»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи выразил удовлетворение, что туринский клуб в финале Лиги чемпионов встретится с «Реалом», а не с «Атлетико». Отметим, что в полуфинале «сливочные» по сумме двух матчей обыграли «матрасников» со счетом 4:2.

«Я рад, что мы сыграем в финале с «Реалом», а не с «Атлетико», потому что они глубже садятся в оборону. Но все мы знаем, что «Реал» состоит из чемпионов, поэтому мы должны подойти к игре с правильным настроем, чтобы выиграть финал», – сказал Бонуччи.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионом между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 июня в Кардиффе.