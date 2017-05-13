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    Рангник: «Киммих вернется в «Лейпциг», если только его выгонят из «Баварии»

    Спортивный директор «Лейпцига» Ральф Рангник не скрывает своей симпатии к полузащитнику «Баварии» Джошуа Киммиху. По его словам, в скором времени футболист сможет стать капитаном мюнхенцев.

    «Если прогресс Киммиха в ближайшие годы будет идти теми же темпами, то когда-нибудь он вполне сможет стать капитаном «Баварии». В нем сочетаются качества, необходимые для этого. Что же касается возможности его возвращения в «Лейпциг», то это случится в том случае, если его выгонят из «Баварии», что я не могу представить себе такого», – приводит слова Рангника Sport1.de.

    Напомним, что Киммих выступал за «РБ Лейпциг» с 2013 по 2015 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 09:43
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